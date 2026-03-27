Кого там только нет, а некоторые — большой сюрприз: постер «Очень страшного кино 6» раскрывает секреты шедевра

Miramax показал новый постер черной комедии «Очень страшное кино 6». На картинке видно героев прошлых частей и новые лица — Уэнсдей, пугающего клоуна Арта и охранника из «Игры в кальмара».

К возвращению над фильмом причастны люди, которые начинали франшизу — братья Уайанс: Марлон, Шон и Кинен Айвори. В последний раз они работали вместе над второй частью.

После неё вышло ещё три фильма без их участия. В картине снова появятся Анна Фэрис и Реджина Холл — подруги Синди и Бренды. Обе актрисы сыграли в четырёх из пяти предыдущих частей, пропустив только пятую.

Создатели обещают пошутить над самыми популярными и «умными» хоррорами последних лет. Премьера назначена на 5 июня.

Официальный синопсис таков: наша четверка, которая 26 лет назад сбежала от подозрительного убийцы в маске, возвращается.

Марлон Уайанс (Мелкий), Шон Уайанс (Рей), Анна Фэрис (Синди) и Реджина Холл (Бренда) снова вместе. К ним добавятся любимые и новые персонажи. Они пройдутся по перезапускам, ремейкам, сиквелам, спин‑оффам и другим. Ничто не останется нетронутым. Уайансы вернулись, чтобы бросить вызов «культуре отмены».