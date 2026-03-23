Когда пересмотрела детективы до дыр и жду новинок: есть 5 детективов в стиле «Достать ножи» с Крейгом — идеально для вечера

Фильм Райана Джонсона «Достать ножи» (2019) оказался настоящим откровением. Фактически он возродил интерес к классическим загадкам в замкнутом пространстве. При этом картина предложила свежий, ироничный взгляд на жанр.

Напомним, в первой части основным событие стала таинственная кончина известного писателя Харлана Тромби. Это событие вызвало волну подозрений среди его неординарной родни. Расследование взялся вести харизматичный частный детектив Бенуа Блан, которого блестяще сыграл Дэниэл Крэйг. Лента виртуозно обыгрывала элементы произведений Агаты Кристи, гармонично сочетая интригу расследования с социальной критикой и остроумным юмором. Критики были в восторге: фильм номинировали на «Оскар» за лучший оригинальный сценарий, а кассовые сборы превысили 300 миллионов долларов при скромном бюджете.

Успех первой части дал старт созданию продолжения «Достать ножи: Стеклянная луковица» (2022). В сиквеле Бенуа Блан берется за новое дело, погружаясь в мир миллиардеров и популярных блогеров на солнечном греческом острове. Вторая часть сохранила фирменный стиль с шокирующими поворотами сюжета, но сделала акцент на гротеск и сатиру в адрес современной элиты. Фильм снова получил положительные отзывы, подтвердив жизнеспособность формата «детективной антологии». Фанаты недолго ждали триквела: «Достать ножи: Воскрешение покойника» вышел на Netflix в ноябре 2025 года. Очевидно, что в будущем нас ждет четвертая часть в киносерии.

Если вы ищете что-то похожее, эта подборка поможет вам сориентироваться. Тем более что какие-то картины вы могли пропустить.

«Убийство в „Восточном экспрессе“», 2017

Экранизация романа Агаты Кристи от Кеннета Браны — это эталонный детектив, представленный в роскошной визуальной обертке и с впечатляющим актерским составом. Сюжет разворачивается вокруг убийства пассажира в заснеженном поезде, где каждый из присутствующих становится потенциальным подозреваемым. Брана не просто пересказывает известную историю, но и предлагает новое прочтение образа Эркюля Пуаро, делая его более человечным и уязвимым. Как и «Достать ножи», этот фильм акцентирует внимание не только на тайне, но и на столкновении характеров, социальных ролей и скрытых мотивов.

«8 женщин», 2001

Французская криминальная комедия Франсуа Озона превращает классический детектив в яркое театральное представление. Восемь женщин оказываются заперты в особняке после убийства главы семьи, и каждая из них хранит свои темные секреты. Фильм балансирует на грани пародии, музыкального номера и психологической драмы, не позволяя зрителю воспринимать происходящее слишком серьезно. Подобно «Достать ножи», здесь ключевую роль играет игра с жанровыми ожиданиями и создание многогранного портрета подозреваемых.

«Смотрите, как они бегут», 2022

Ироничный детектив, переносящий зрителя в театральный мир Лондона 1950-х. После убийства, связанного с постановкой популярного спектакля, расследование поручают опытному инспектору и его неопытной коллеге. Фильм активно использует прием «разрушения четвертой стены», высмеивая детективные клише, но при этом следует им. Близость к «Достать ножи» ощущается в юморе, запутанной сюжетной линии и явной любви создателей к жанру. Это легкое и остроумное кино, где расследование – это в первую очередь интеллектуальная игра.

«Убийство на яхте», 2019

Комедийный детектив с Адамом Сэндлером и Дженнифер Энистон предлагает более непринужденный, но узнаваемый вариант герметичного расследования. Убийство миллионера на роскошной яхте превращает всех приглашенных в подозреваемых, а в центре расследования оказывается поклонница детективных романов. Фильм деликатно пародирует жанровые штампы, избегая откровенной буффонады. Как и в «Достать ножи», важную роль играет динамика между персонажами и удовольствие от процесса разгадывания тайны.

«Вечеринка на вылет», 2023

Французская черная комедия исследует детективный жанр через призму квеста и психологической игры. Группа родственников собирается в особняке эксцентричного миллионера, но вместо праздника оказывается втянута в смертельно опасную игру. В отличие от традиционного расследования, здесь на первый план выходят головоломки, интеллектуальные поединки и постоянное ощущение ловушки. С «Достать ножи» фильм объединяет идея замкнутого пространства, семейного противостояния и коллективной вины.

Приятного просмотра!