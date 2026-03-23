Как Арья Старк и Пес из «Игры престолов»: эту парочку в новом сезоне другого проекта жду особенно — кастинг уже прошли

Актеры Кириан Краттер и Мишель Мао утверждены на роли Льва и Яры в третьем сезоне постапокалиптического сериала «Одни из нас». Эти персонажи важны в оригинальной игре — они выросли среди фанатиков Серафиты и будут бороться за контроль над Сиэтлом.

Они отправятся в путь вместе с Эбби, которую играет Кейтлин Дивер. Лев станет её близким другом. В оригинальной игре Лев полностью меняет представление о мире Эбби. В игре Яра является важной частью серафитов. Она была воином, но нарушила правила культа, чтобы защитить своего брата Лева.

По характеру и месту в сюжете Лев и Яра можно сопоставить с парой Арьи Старк и Сандора «Пса» Клигана из «Игры престолов». Это двое израненных, жестких выживших, которые через совместные испытания сохраняют остатки человечности.

Лев похож на Арью: молодой, готовый к бою, скрывающийся и вынужденный рано взрослеть и идти на убийство ради выживания. Яра больше похожа на Сандора: старше, опекает и защищает младшего, обладает циничным взглядом, но берет на себя роль защитницы.

Выход нового сезона сериала HBO запланирован на 2027 год.