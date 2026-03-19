Интриги не хуже «Игры престолов»: эта остросюжетная картина не оставит равнодушных — у сериала на IMDb рейтинг 8.0

Новинка выйдет в этом году.

Появился тизер боевика «Джек Райан: Призрачная война». В главной роли снова Джон Красински.

Фильм продолжит сюжет одноименного сериала, который блистал на IMDb рейтингом 8.0. На этот раз Джек Райан уже стал старшим заместителем директора ЦРУ. Офисная жизнь ему не по душе, и он уходит в «поля». В центре сюжета спецоперация по поимке международных преступников.

«Джек Райан неохотно возвращается в мир шпионажа, когда международная секретная миссия раскрывает смертельный заговор, заставляя его противостоять вышедшему из-под контроля подразделению спецназа, а время неумолимо бежит»,— сообщается в синопсисе

В картине вернутся знакомые лица — Уэнделл Пирс, Майкл Келли и Бетти Гэбриел. Режиссёром стал Эндрю Бернштейн. Цифровая премьера назначена на 20 мая.

Сериал «Джек Райан» стартовал в 2019 году на Prime Video. Были показаны четыре сезона. Джек Райан является протагонистом из популярной серии книг писателя Тома Клэнси. До Красински образ Джека Райана воплощали Алэк Болдуин, Харрисон Форд, Бен Аффлек и Крис Пайн. Создатели обещают вернуть экшен и интриги, свойственные шпионским триллерам.