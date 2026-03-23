Идет по стопам Умы Турма: дочь актрисы сыграет в детективной семейной саге Netflix — подробности

Дочь известной актрисы Умы Турман, Майя Хоук, прославившася по роли в популярном сериале Netflix «Очень странные дела», получила главную роль в предстоящем проекте стримингового гиганта под названием «Бог леса» (God of the Woods).

Известно, что сюжет сериала будет основан на одноименном романе Лиз Мур («Алая река»). История развернется вокруг семьи Ван Лааров, обеспокоенной загадочным исчезновением 13-летней Барбары во время пребывания в летнем лагере в живописных окрестностях Адирондакских гор. Расследованием этого дела займется агент ФБР Джуди Лаптэк, которую и сыграет Хоук.

Автор книги Лиз Мур выступит в роли одного из шоураннеров проекта, разделив эту ответственность с Лиз Ханной («Охотник за разумом»). Точная дата выхода сериала на экраны пока не объявлена.

Стоит отметить, что для Майи Хоук это не первый опыт сотрудничества с Netflix. Недавно актриса снялась в фантастической романтической комедии «Мечты сбываются», которая была удостоена главного приза на фестивале жанрового кино SXSW. Кроме того, до конца текущего года ожидается выход еще одного проекта с ее участием – фильма «Рассвет жатвы», являющегося спин-оффом к франшизе «Голодные игры».

Напомним, что дебютировала Майя в кинематографев британском мини-сериале под названием «Маленькие женщины». Свою роль Джо Марч она исполнила блестяще, за что получила высокую оценку как от профессиональных кинокритиков, так и от широкой публики. Её начали именовать перспективной голливудской звездой, сравнивая с мамой. Однако, нашлись и скептики, полагавшие, что её успех на экране обусловлен исключительно влиянием родителей. Но так или иначе, девушка прокладывает свой собственный путь в мире кино. А нам остается посмотреть, как у нее это получается.