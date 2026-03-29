И Джоан Роулинг посмотрела первый трейлер сериала «Гарри Поттер»: ее реакция решила судьбу спорного проекта HBO

29 марта 2026 12:00
Кадр из сериала «Гарри Поттер»

Фандом будет вынужден принять новый Хогвартс.

После выхода первого трейлера сериала «Гарри Поттер» от HBO обсуждения в сети вспыхнули с новой силой. Однако главную поддержку проект получил от самой Джоан Роулинг. Писательница прокомментировала тизер и призналась, что осталась очень довольна результатом.

Роулинг назвала сериал невероятным

Джоан Роулинг ответила поклоннику в социальных сетях, который поделился восторженными впечатлениями от трейлера. В ответ автор написала, что новая адаптация выглядит «невероятно» и она «очень довольна» тем, как развивается проект.

Эта реакция стала особенно важной на фоне неоднозначных отзывов зрителей. Многие поклонники ждали именно мнения создательницы оригинальной истории, и её поддержка добавила уверенности проекту.

Почему фанаты разделились во мнениях

Несмотря на поддержку Роулинг, реакция зрителей оказалась неоднозначной. Одни похвалили более мрачный и реалистичный тон, другие, наоборот, отметили, что трейлеру не хватает волшебства и яркости.

Отдельные споры вызвал и актерский состав, включая выбор Паапы Эссьеду на роль Северуса Снейпа. Тем не менее HBO продолжает работу над проектом и не реагирует на критику.

Когда выйдет сериал

Съемки сериала начались в Великобритании прошлым летом, а премьера запланирована на Рождество 2026 года. Главные роли исполняют Доминик Маклафлин, Аластер Стаут, Арабелла Стэнтон, Джон Литгоу и Ник Фрост.

Несмотря на споры, интерес к проекту только растет — и поддержка Джоан Роулинг стала еще одним аргументом в пользу того, что сериал может стать одним из главных событий года.

Фото: Кадр из сериала «Гарри Поттер»
Анастасия Луковникова
