Хан из «Форсажа» получил свой фильм про гонки: смотрим тизер самого «скоростного» релиза года

26 марта 2026 15:00
Кадр из фильма «Дрифтер»

Актер выступил также и автором сценария, и режиссером.

Выложили первый тизерный ролик картины «Дрифтер». Постановкой проекта занимался Сон Ган, которого зрители знают по образу Хана Лю в серии фильмов «Форсаж». Помимо режиссуры, он также выступил автором сценария и сыграл центральную роль.

Действие происходит в населенном пункте, затерянном среди пустынных земель. В центре повествования — работник, убирающий гоночную трассу, который в одиночку пытается убежать от своего непростого прошлого, при этом обладая незаурядным мастерством дрифтера.

Когда ему представляется возможность показать себя в профессиональных гонках, он осознает: природных способностей здесь недостаточно. Для того чтобы одержать победу, ему предстоит открыться и начать доверять тем, кого он долгие годы сторонился.

Конкретной даты выхода пока нет, однако премьера намечена на конец 2026-го.

Фото: Кадр из фильма «Дрифтер»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
