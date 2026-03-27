Финал 2 сезона «Далекого города» не обойдется без крови: и вот кто покинет сериал из основного состава

Финал 2 сезона «Далекого города» не обойдется без крови: и вот кто покинет сериал из основного состава

27 марта 2026 17:00
Кадр из сериала «Далекий город»

Зрители уже готовы бунтовать против такого поворота.

Вокруг финала второго сезона «Далекого города» появились тревожные слухи. По информации инсайдеров, один из ключевых персонажей окажется в больнице в тяжелом состоянии, и речь может идти о Шахине — муже Наре и сыне Фидан и Эджмеля.

Если информация подтвердится, Алпер Чанкая может покинуть сериал уже в финале второго сезона, который запланирован на 15 июня.

Шахина могут вывести из сериала трагически

О возможном уходе героя сообщил авторитетный источник по спойлерам, который ранее первым рассказал о возвращении Борана и появлении Мерьем. По его данным, судьба Шахина окажется трагичной, и героя могут буквально «вынести вперед ногами».

Продюсеры проекта и сам Алпер Чанкая пока не комментируют слухи. Однако для турецких сериалов подобный поворот — не редкость, особенно когда сценаристы пытаются оживить падающие рейтинги.

Фанаты опасаются падения рейтингов

Новость о возможном уходе Шахина уже вызвала волну недовольства среди зрителей. Многие уверены, что персонаж играет важную роль в истории, а его исчезновение может негативно сказаться на популярности проекта.

Тем более что рейтинги «Далекого города» в последнее время постепенно снижаются, и такой сюжетный ход может только усугубить ситуацию.

Пока судьба Шахина остается под вопросом. Но если слухи подтвердятся, финал второго сезона «Далекого города» действительно может стать одним из самых драматичных.

Фото: Кадр из сериала «Далекий город»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
354 часов не хватило? В 2026 году турки хотят перезапустить этот культовый сериал из 6 сезонов 354 часов не хватило? В 2026 году турки хотят перезапустить этот культовый сериал из 6 сезонов Читать дальше 27 марта 2026
Вышли целиком: 3 новых турецких сериала, которые можно уже сейчас посмотреть целиком Вышли целиком: 3 новых турецких сериала, которые можно уже сейчас посмотреть целиком Читать дальше 26 марта 2026
Очередной провинциальный город, но вместо маньяка — свора собак: OKKO анонсировал новый детективный сериал Очередной провинциальный город, но вместо маньяка — свора собак: OKKO анонсировал новый детективный сериал Читать дальше 28 марта 2026
Этот фильм Marvel еще не вышел, а уже побил исторический рекорд среди всех трейлеров: превысил 1 000 000 000 просмотров Этот фильм Marvel еще не вышел, а уже побил исторический рекорд среди всех трейлеров: превысил 1 000 000 000 просмотров Читать дальше 27 марта 2026
Культовая адаптация видеоигры от Netflix возвращается со 2 сезоном: кто на этот раз станет врагом Данте? Культовая адаптация видеоигры от Netflix возвращается со 2 сезоном: кто на этот раз станет врагом Данте? Читать дальше 27 марта 2026
Еще жестче, чем «Игра в кальмара»: автор хита Netflix взялся за съемки нового сериала — и снова бьет по больному Еще жестче, чем «Игра в кальмара»: автор хита Netflix взялся за съемки нового сериала — и снова бьет по больному Читать дальше 27 марта 2026
Кого там только нет, а некоторые — большой сюрприз: постер «Очень страшного кино 6» раскрывает секреты шедевра Кого там только нет, а некоторые — большой сюрприз: постер «Очень страшного кино 6» раскрывает секреты шедевра Читать дальше 27 марта 2026
Оскароносная Пэлтроу в роли, которая многих шокирует — права на экранизацию выкупил Netflix Оскароносная Пэлтроу в роли, которая многих шокирует — права на экранизацию выкупил Netflix Читать дальше 27 марта 2026
Этот криминальный ситком может взорвать Netflix в 2026: в апреле будет и мрачно, и смешно Этот криминальный ситком может взорвать Netflix в 2026: в апреле будет и мрачно, и смешно Читать дальше 27 марта 2026
