Финал 2 сезона «Далекого города» не обойдется без крови: и вот кто покинет сериал из основного состава

Вокруг финала второго сезона «Далекого города» появились тревожные слухи. По информации инсайдеров, один из ключевых персонажей окажется в больнице в тяжелом состоянии, и речь может идти о Шахине — муже Наре и сыне Фидан и Эджмеля.

Если информация подтвердится, Алпер Чанкая может покинуть сериал уже в финале второго сезона, который запланирован на 15 июня.

Шахина могут вывести из сериала трагически

О возможном уходе героя сообщил авторитетный источник по спойлерам, который ранее первым рассказал о возвращении Борана и появлении Мерьем. По его данным, судьба Шахина окажется трагичной, и героя могут буквально «вынести вперед ногами».

Продюсеры проекта и сам Алпер Чанкая пока не комментируют слухи. Однако для турецких сериалов подобный поворот — не редкость, особенно когда сценаристы пытаются оживить падающие рейтинги.

Фанаты опасаются падения рейтингов

Новость о возможном уходе Шахина уже вызвала волну недовольства среди зрителей. Многие уверены, что персонаж играет важную роль в истории, а его исчезновение может негативно сказаться на популярности проекта.

Тем более что рейтинги «Далекого города» в последнее время постепенно снижаются, и такой сюжетный ход может только усугубить ситуацию.

Пока судьба Шахина остается под вопросом. Но если слухи подтвердятся, финал второго сезона «Далекого города» действительно может стать одним из самых драматичных.