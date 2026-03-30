Фанаты дорам могут ликовать: Netflix вновь порадует и уже в апреле 2026 года — кадры «огонь»

На 3 апреля 2026 года запланирована Премьера второго сезона дорамы «Охотничьи псы». Новинкой радует Netflix.

Недавно появившиеся кадры усилили ожидание поклонников корейского экшена. Зрители рассчитывают на возвращение с большей силой, скоростью и масштабом. Атмосфера обещает быть жёсткой и динамичной.

Режиссёр-постановщик боёв Чон Сон Хо отметил следующее:

«Мне кажется особенно впечатляющей сама предпосылка выступления в нелегальной боксёрской лиге без маек и боёв без перчаток для тех, кто хочет защитить своих близких».

Прошло три года после жёсткой схватки с преступной группировкой ростовщиков, и Гон У изменился физически и морально. Теперь он идёт к титулу чемпиона по боксу. Чон Сон Хо пояснил, что в начале герой использует мощные и тяжелые удары, однако потом становится бойцом с нестандартными приемами.

У До Хван рассказал, что много тренировался, чтобы показать более мощную версию Гон У по сравнению с первым сезоном. По словам актёра, он концентрировался на прокачке боксерских навыков и готов показать заметный прогресс.

У Джин в этой истории стал тренером Гон У. Чон Сон Хо представил его как бойца, который предпочитает контратаки и создаёт шансы за счёт них. Режиссёр отметил «интуитивную работу ног» У Джина: он читает ритм соперника, нарушает его и тут же наносит быстрые комбинации, действуя расчётливо.

Ли Сан И отметил, что при переходе У Джина в роль тренера персонаж станет быстрее и немного сильнее, чем раньше. С приходом Пэк Джона во главе нелегальной лиги масштаб событий вырастет. Бои будут проходить в разных локациях: на рингах, в домах, в восьмиугольных клетках, на складах и в парковках. Каждое место покажет свой ритм и настроение, подчёркивая характер сцены.