Меню
Русский English
Отмена
Фанаты аниме ждали этого 6 лет: смотрим трейлер второго сезона «Дорохэдоро» — главного хита весны

13 марта 2026 18:00
Кадр из мультсериала «Дорохэдоро»

Премьера не за горами.

MAPPA, студия с солидным послужным списком, поделилась свежим роликом второго сезона «Дорохэдоро». Премьера намечена на 1 апреля.

Герои снова окажутся в Дыре — городе, превращенном магами из иного мира в полигон для опасных опытов. Кайман, местный житель с головой рептилии, не помнит своего прошлого: колдуны постарались на славу. Теперь вместе с подругой Никайдо он выслеживает чародеев, надеясь вычислить обидчика и вернуть украденную жизнь.

Их охота не осталась тайной для Эна, заправляющего магическим кланом. Он решил навести порядок и заслал в Дыру элитную группу зачистки.

Первый сезон выходил в начале 2020 года. За двенадцать серий, что тогда показали, проект успел полюбиться зрителям. На Rotten Tomatoes у него идеальные 100 %, что задало высокую планку продолжению, которое ждали шесть лет.

Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Netflix показал свежий тизер сериала «Ястреб» с Уиллом Ферреллом: премьера летом 2026 года (видео) Netflix показал свежий тизер сериала «Ястреб» с Уиллом Ферреллом: премьера летом 2026 года (видео) Читать дальше 13 марта 2026
Стал известен самый популярный сериал в России: это аниме обогнало даже «Ландыши» Стал известен самый популярный сериал в России: это аниме обогнало даже «Ландыши» Читать дальше 13 марта 2026
Прошло почти 20 лет: 20th Century Studios представила тизер фильма «Дьявол носит Prada — 2» (видео) Прошло почти 20 лет: 20th Century Studios представила тизер фильма «Дьявол носит Prada — 2» (видео) Читать дальше 13 марта 2026
Зрители выбрали топ-10 аниме 2025 года: «Поднятие уровня в одиночку» облажалось, но что тогда в списке? Зрители выбрали топ-10 аниме 2025 года: «Поднятие уровня в одиночку» облажалось, но что тогда в списке? Читать дальше 12 марта 2026
Стала известна дата выхода 4 сезона «Джека Ричера»: ждать осталось недолго Стала известна дата выхода 4 сезона «Джека Ричера»: ждать осталось недолго Читать дальше 12 марта 2026
Такого не было 15 лет: звезды «Великолепного века» Мерьем Узерли и Халит Эргенч снова сыграют пару Такого не было 15 лет: звезды «Великолепного века» Мерьем Узерли и Халит Эргенч снова сыграют пару Читать дальше 13 марта 2026
«Йеллоустоун: Маршалы» получит 2 сезон: сериал неожиданно собрал 20,6 млн зрителей за неделю «Йеллоустоун: Маршалы» получит 2 сезон: сериал неожиданно собрал 20,6 млн зрителей за неделю Читать дальше 13 марта 2026
Звезда «Титаника» Кейт Уинслет сыграет в фильме «Властелин колец: Охота на Голлума» — слухи подтвердились Звезда «Титаника» Кейт Уинслет сыграет в фильме «Властелин колец: Охота на Голлума» — слухи подтвердились Читать дальше 13 марта 2026
«Оскар-2026»: что будут есть и пить звезды на Губернаторском балу «Оскар-2026»: что будут есть и пить звезды на Губернаторском балу Читать дальше 12 марта 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше