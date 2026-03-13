Фанаты аниме ждали этого 6 лет: смотрим трейлер второго сезона «Дорохэдоро» — главного хита весны

MAPPA, студия с солидным послужным списком, поделилась свежим роликом второго сезона «Дорохэдоро». Премьера намечена на 1 апреля.

Герои снова окажутся в Дыре — городе, превращенном магами из иного мира в полигон для опасных опытов. Кайман, местный житель с головой рептилии, не помнит своего прошлого: колдуны постарались на славу. Теперь вместе с подругой Никайдо он выслеживает чародеев, надеясь вычислить обидчика и вернуть украденную жизнь.

Их охота не осталась тайной для Эна, заправляющего магическим кланом. Он решил навести порядок и заслал в Дыру элитную группу зачистки.

Первый сезон выходил в начале 2020 года. За двенадцать серий, что тогда показали, проект успел полюбиться зрителям. На Rotten Tomatoes у него идеальные 100 %, что задало высокую планку продолжению, которое ждали шесть лет.