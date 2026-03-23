Этот сериал еще не вышел, но уже получил звание «аниме 2026 года»: те, кто увидел его — в полном восторге

Аниме «Ателье колдовских колпаков» ещё не вышло в полноценный прокат, но уже стало одной из самых обсуждаемых новинок года. После закрытых показов первых серий зрители всерьёз называют проект будущим «Аниме года».

Магия, которая работает с первых минут

История рассказывает о девочке Коко, которая случайно открывает в себе магические способности. Она попадает под опеку могущественного мага Кифрея и начинает изучать мир заклинаний.

Сюжет кажется классическим, но подан с большим вниманием к деталям и эмоциям, из-за чего быстро затягивает.

Не только красивая картинка

Одним из главных плюсов проекта стала анимация студии BUG FILMS. Зрители уже отметили, что каждый эпизод выглядит как отдельное произведение искусства.

Но сериал не ограничивается визуалом. У каждого героя есть своя история, мотивация и внутренние конфликты, которые постепенно раскрываются.

Почему все говорят о «Аниме года»

Первые зрители хвалят баланс между визуалом, сюжетом и персонажами. Проект одновременно зрелищный и эмоциональный — редкое сочетание для жанра.

Если сериал сохранит этот уровень после премьеры, у него действительно есть все шансы стать одним из главных аниме 2026 года.