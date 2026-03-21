Этот сериал — №1 на Netflix по всему миру: за два сезона уже набрал 136,2 миллиона часов просмотров

Сериал «Ван Пис» прямо сейчас занимает первое место в мировом топе Netflix. По данным Tudum, проект уже набрал впечатляющие 136,2 миллиона часов просмотров за два сезона.
Особенно показательно, что сериал стал хитом даже в Японии — стране, где к адаптациям аниме относятся особенно строго.
Редкая удача для лайв-экшена
Экранизации аниме часто критикуют за упрощения и потерю духа оригинала. Но «Ван Пис» смог избежать этих ошибок.
История о Монки Д. Луффи и его команде, которые отправляются на поиски легендарного сокровища, сохранила динамику и атмосферу манги, но стала понятной и для новой аудитории.
Ключевую роль в успехе сыграл создатель оригинала Эйитиро Ода. Он выступил исполнительным продюсером и контролировал процесс адаптации.
Персонажи и мир, которые работают
Сериал аккуратно перерабатывает события манги, иногда меняя порядок сцен, но оставляя ключевые элементы.
При этом зрители получают и зрелищные моменты — например, способности Луффи — и новых персонажей. Во втором сезоне появляются важные герои, включая Тони Чоппера и Нико Робин.
Идеальный выбор на выходные
«Ван Пис» — это легкое, динамичное и при этом качественное приключение с большим миром и харизматичными героями.
Если хочется сериала, который захватывает с первой серии и не требует знакомства с оригиналом, это один из лучших вариантов прямо сейчас.