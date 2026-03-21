Этот сериал — №1 на Netflix по всему миру: за два сезона уже набрал 136,2 миллиона часов просмотров

А ведь второй сезон только недавно появился на стриминге.

Сериал «Ван Пис» прямо сейчас занимает первое место в мировом топе Netflix. По данным Tudum, проект уже набрал впечатляющие 136,2 миллиона часов просмотров за два сезона.

Особенно показательно, что сериал стал хитом даже в Японии — стране, где к адаптациям аниме относятся особенно строго.

Редкая удача для лайв-экшена

Экранизации аниме часто критикуют за упрощения и потерю духа оригинала. Но «Ван Пис» смог избежать этих ошибок.

История о Монки Д. Луффи и его команде, которые отправляются на поиски легендарного сокровища, сохранила динамику и атмосферу манги, но стала понятной и для новой аудитории.

Ключевую роль в успехе сыграл создатель оригинала Эйитиро Ода. Он выступил исполнительным продюсером и контролировал процесс адаптации.

Персонажи и мир, которые работают

Сериал аккуратно перерабатывает события манги, иногда меняя порядок сцен, но оставляя ключевые элементы.

При этом зрители получают и зрелищные моменты — например, способности Луффи — и новых персонажей. Во втором сезоне появляются важные герои, включая Тони Чоппера и Нико Робин.

Идеальный выбор на выходные

«Ван Пис» — это легкое, динамичное и при этом качественное приключение с большим миром и харизматичными героями.

Если хочется сериала, который захватывает с первой серии и не требует знакомства с оригиналом, это один из лучших вариантов прямо сейчас.