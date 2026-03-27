Этот фильм Marvel еще не вышел, а уже побил исторический рекорд среди всех трейлеров: превысил 1 000 000 000 просмотров

Новый фильм Marvel «Человек-паук: Новый день» установил исторический рекорд ещё до премьеры. Трейлер картины набрал более 1 миллиарда просмотров, став самым популярным трейлером фильма за всё время.

Видео вышло 18 марта и сразу вызвало огромный интерес. Уже за первые сутки ролик посмотрели 718,6 миллиона раз — это почти вдвое больше предыдущего рекорда, который принадлежал фильму «Дэдпул и Росомаха» с 365 миллионами просмотров.

Рекорд, который побил даже GTA VI

Интересно, что трейлер «Человека-паука: Новый день» побил не только кино-рекорды. За первые восемь часов он собрал 373 миллиона просмотров, а за сутки обогнал даже трейлер GTA VI, который ранее считался одним из самых популярных.

По данным WaveMetrix, спустя неделю после релиза ролик набрал уже 1,1 миллиарда просмотров. Это делает его самым просматриваемым трейлером в истории.

Фильм может стать самым кассовым о Человеке-пауке

Высокие просмотры трейлера часто напрямую связаны с успехом в прокате. Например, «Человек-паук: Нет пути домой» собрал 355 миллионов просмотров за сутки и заработал 1,9 миллиарда долларов в мировом прокате.

«Новый день» уже превзошёл этот показатель, поэтому аналитики предполагают, что фильм может стать самым кассовым проектом о Человеке-пауке и даже приблизиться к отметке в 2 миллиарда долларов.

Что известно о фильме

События фильма развернутся спустя четыре года после «Нет пути домой». Питер Паркер столкнется с новыми угрозами, а его способности начнут меняться и становиться опаснее.

Режиссером выступил Дестин Дэниел Креттон («Шан-Чи и легенда десяти колец»). В фильме сыграли Том Холланд, Зендая, Сэди Синк, Джейкоб Баталон, Джон Бернтал и Марк Руффало.

Премьера «Человек-паук: Новый день» запланирована на 31 июля.