Это вам не «Игра престолов» и не «Первый отдел»: 3 недооцененных сериала с лихим сюжетом — смотрятся на одном дыхании

26 марта 2026 13:00
Кадры из сериалов «Борджиа», «Волшебники», «Страшные сказки»

Эти проекты достойны просмотра.

На фоне обилия премьер и стремления к высоким рейтингам множество замечательных сериалов остаются незамеченными. Так нас в конце года ждет новая версия про Гарри Поттера и затем шестая часть любимого «Первого отдела». Но за этим ожидаем мы пропускаем много хороших сериалов, которые не привлекли внимание зрителей или по различным причинам остались в тени.

«Борджиа», годы выхода: 2011–2013, количество сезонов: 3

«Борджиа» — историческая драма, созданная Нилом Джорданом для телеканала Showtime, дебютировала в 2011 году. Сюжет сериала сосредоточен на знаменитой итальянской династии эпохи Ренессанса и рассказывает историю Родриго Борджиа, ставшего Папой Александром VI.

Критики тепло встретили проект, отмечая великолепные костюмы, декорации и актерскую игру, в частности, Джереми Айронса в главной роли. Несмотря на свою визуальную красоту, некоторые зрители были недовольны вольной интерпретацией истории и откровенными сценами, что привело к смешанным отзывам. В целом «Борджиа» удачно сочетал политические интриги, семейные драмы и эстетическую привлекательность, однако не смог удержать интерес аудитории на фоне таких гигантов, как «Игра престолов» и «Тюдоры».

«Волшебники», годы выхода: 2015–2020, количество сезонов: 5

«Волшебники» — фантастический сериал, который стартовал на канале Syfy в декабре 2015 года. Основанный на трилогии Льва Гроссмана, проект был адаптирован Джоном Макнамарой и Серой Гэмбл. Сюжет повествует о тайном университете магии и его студентах, исследующих темные стороны волшебства.

Первые отзывы о первом сезоне были неоднозначными: критики указывали на неровный ритм и мрачность, а также на попытку привлечь взрослую аудиторию «Гарри Поттера». Однако с каждым новым сезоном «Волшебники» стали все более оригинальными, добиваясь признания как у критиков, так и у зрителей благодаря глубокой проработке персонажей. Тем не менее, из-за нишевого характера канала Syfy сериал не смог достичь широкой популярности и был закрыт в 2020 году, хотя завершился на хорошей ноте.

«Страшные сказки», годы выхода: 2014–2016, количество сезонов: 3

«Страшные сказки» — готический хоррор-сериал от Showtime, он вышел в эфир в мае 2014 года. Создателем шоу является Джон Логан, известный по сценариям таких фильмов, как «Гладиатор» и «Авиатор».

Сериал искусно переплетает классические образы викторианской литературы, включая Дориана Грея и Франкенштейна, создавая мрачную историю о любви, искуплении и принятии себя. Критики в целом положительно оценили «Страшные сказки», подчеркивая атмосферную постановку и выдающуюся актерскую игру, особенно Евы Грин в роли Ванессы Айвз. Тем не менее, зрители часто жаловались на медленный темп и сложную структуру сюжета. Несмотря на множество наград, включая BAFTA, сериал завершился в 2016 году с неожиданным финалом, который прямо показывал, что создателей поторопили с завершением проекта.

Словом, вот зарубежные проекты, которые точно стоит посмотреть на фоне ожидания других премьер.

Фото: Кадры из сериалов «Борджиа», «Волшебники», «Страшные сказки»
Камилла Булгакова
