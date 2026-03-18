От режиссера легендарного «Астрала»: ужастик «Хокум» получился не только страшным, но и глубоким

В Сети появились первые рецензии на фильм ужасов «Хокум», который недавно был показан на фестивале SXSW в Техасе.

Картина с Адамом Скоттом, известным по фильму «Разделение», будет показана в России 7 мая.

На момент написания статьи рейтинг «Хокума» на сайте Rotten Tomatoes составляет 94% на основе 16 рецензий, а на Metacritic фильм получил 73 балла из 100.

Рецензенты отмечают, что фильм действительно страшный и выделяется среди других благодаря искреннему подходу к классической истории о призраках. К положительным аспектам относятся атмосфера, мастерская работа со звуковыми эффектами и темнотой, а также игра Адама Скотта. В результате команда создала ощущение почти физического страха.

Однако сюжет не только пугает, но и затрагивает тему утраты, что позволяет сохранить баланс между мрачностью, легкостью и даже черным юмором. Некоторые критики сравнили фильм с традиционными страшилками у костра. Тем не менее, для некоторых зрителей финал оказался неудачным.

Сюжет «Хокума» построен на истории жизни писателя, который останавливается в загадочном ирландском отеле, чтобы развеять прах своих родителей. Он не знает, что по слухам это место населено ведьмой. С наступлением ночи он сталкивается с таинственными событиями и секретами прошлого, которые постепенно раскрывают мрачную сущность уединённого уголка.

Режиссёром фильма является Дэмиэн МакКарти, ранее работавший над «Астрал: Медиум».