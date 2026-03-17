Этих героев точно помнят те, кто читал «Ведьмака»: раскрыто, кто вернется в 5 сезоне хита Netflix

Пол Бульон и Ясен Атор официально подтвердили участие в пятом, финальном сезоне «Ведьмака». Актеры вновь воплотят образы Ламберта и Койона — ведьмаков, которые состоят в дружбе с Геральтом из Ривии.

Судя по имеющейся информации, их персонажи могут оказаться в эпицентре битвы при Бренне. Это сражение занимает важное место в книжном цикле Анджея Сапковского и играет решающую роль в противостоянии Нильфгаарда с северными королевствами.

В литературном первоисточнике битва при Бренне считается одной из ключевых во Второй Северной войне и становится переломным моментом всего конфликта.

Помимо ведьмаков, в новых эпизодах появится и персонаж Джозефа Пэйна — публицист Ярре, который в книжной версии также был участником битвы при Бренне. Что касается Геральта, то в романах он в сражении не участвовал — в то время ведьмак занимался поисками Цириллы.

Скорее всего, в сериале его линия будет строиться вокруг той же цели. Впрочем, создатели давно дали понять, что не следуют первоисточнику буквально, так что мелкие и не очень отклонения от сюжета вполне вероятны.

Съёмочный процесс пятого сезона «Ведьмака» уже позади — сейчас картина находится на стадии постпродакшна. Премьера на Netflix ожидается не ранее конца следующего года. В основу финальной главы лягут последние книги саги, завершающие основной цикл произведений о Геральте.