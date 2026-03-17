Меню
Русский English
Отмена
Этих героев точно помнят те, кто читал «Ведьмака»: раскрыто, кто вернется в 5 сезоне хита Netflix

17 марта 2026 14:00
Кадр из сериала «Ведьмак»

Съемки уже завершены.

Пол Бульон и Ясен Атор официально подтвердили участие в пятом, финальном сезоне «Ведьмака». Актеры вновь воплотят образы Ламберта и Койона — ведьмаков, которые состоят в дружбе с Геральтом из Ривии.

Судя по имеющейся информации, их персонажи могут оказаться в эпицентре битвы при Бренне. Это сражение занимает важное место в книжном цикле Анджея Сапковского и играет решающую роль в противостоянии Нильфгаарда с северными королевствами.

В литературном первоисточнике битва при Бренне считается одной из ключевых во Второй Северной войне и становится переломным моментом всего конфликта.

Помимо ведьмаков, в новых эпизодах появится и персонаж Джозефа Пэйна — публицист Ярре, который в книжной версии также был участником битвы при Бренне. Что касается Геральта, то в романах он в сражении не участвовал — в то время ведьмак занимался поисками Цириллы.

Скорее всего, в сериале его линия будет строиться вокруг той же цели. Впрочем, создатели давно дали понять, что не следуют первоисточнику буквально, так что мелкие и не очень отклонения от сюжета вполне вероятны.

Съёмочный процесс пятого сезона «Ведьмака» уже позади — сейчас картина находится на стадии постпродакшна. Премьера на Netflix ожидается не ранее конца следующего года. В основу финальной главы лягут последние книги саги, завершающие основной цикл произведений о Геральте.

Фото: Кадры из сериала «Ведьмак»
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
У спин-оффа «Йеллоустоуна» будет второй сезон: 20,6 миллионов зрителей обеспечили «Маршалам» будущее еще до финала У спин-оффа «Йеллоустоуна» будет второй сезон: 20,6 миллионов зрителей обеспечили «Маршалам» будущее еще до финала Читать дальше 16 марта 2026
Почему поклонников «Далекого города» лишили новой серии хита: турецкие сериалы массово переносят Почему поклонников «Далекого города» лишили новой серии хита: турецкие сериалы массово переносят Читать дальше 18 марта 2026
100% на RT и статус «лучшего сезона»: этот мультфильм только вышел, но уже стал хитом у критиков 100% на RT и статус «лучшего сезона»: этот мультфильм только вышел, но уже стал хитом у критиков Читать дальше 18 марта 2026
Суини снова в деле: стал известен сюжет сиквела нашумевшей «Горничной» Суини снова в деле: стал известен сюжет сиквела нашумевшей «Горничной» Читать дальше 18 марта 2026
Абсолютный рекорд «Золотой малины»: фильм Тимура Бекмамбетова признан худшей картиной года Абсолютный рекорд «Золотой малины»: фильм Тимура Бекмамбетова признан худшей картиной года Читать дальше 16 марта 2026
Всего за 5 дней стал хитом Prime Video: этот сериал с Николь Кидман рвет топы стримингов Всего за 5 дней стал хитом Prime Video: этот сериал с Николь Кидман рвет топы стримингов Читать дальше 15 марта 2026
Спустя 27 сезонов вселенная «Гриффинов» наконец расширяется: в работу запущен долгожданный спин-офф Спустя 27 сезонов вселенная «Гриффинов» наконец расширяется: в работу запущен долгожданный спин-офф Читать дальше 15 марта 2026
Авторы «Чужестранки» взялись за экранизацию легендарного фэнтези-цикла: книги уже покорили BookTok Авторы «Чужестранки» взялись за экранизацию легендарного фэнтези-цикла: книги уже покорили BookTok Читать дальше 15 марта 2026
Даже Сара Мишель Геллар согласилась, но не сошлось: Hulu принял непростое решение по перезапуску «Баффи» Даже Сара Мишель Геллар согласилась, но не сошлось: Hulu принял непростое решение по перезапуску «Баффи» Читать дальше 15 марта 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше