Еще жестче, чем «Игра в кальмара»: автор хита Netflix взялся за съемки нового сериала — и снова бьет по больному

Создатель «Игры в кальмара» Хван Дон Хек готовит новый провокационный проект. Режиссер работает над триллером-антиутопией «Клуб убийства стариков», который уже привлек внимание зрителей своей жесткой концепцией и социальной направленностью. Сейчас идет кастинг актеров, а съемки запланированы на следующую весну.

Жестче, чем Игра в кальмара

Хван Дон Хек завершает работу над сценарием и уже предупредил зрителей: новый фильм будет еще более жестким. Режиссер отметил, что «уровень жестокости в новом проекте вырастет», а сама история затронет важные социальные проблемы современного общества.

Создатель «Игры в кальмара» планирует поговорить о конфликте поколений и социальном неравенстве, которые становятся все более заметными во всем мире.

Антиутопия о будущем и конфликте поколений

Вдохновением для фильма стало произведение Умберто Эко «Как выживают пожилые». Действие развернется в недалеком будущем, где конфликт между поколениями достиг критической точки.

По сюжету пожилые люди контролируют власть, богатство и ресурсы, а молодежь пытается изменить систему. В обществе начинается хаос, а затем — настоящая «охота» на представителей старшего поколения, которые вынуждены скрываться и бороться за выживание.

Социальная тема, которая волнует режиссера

Хван Дон Хек подчеркивает, что фильм будет отражать реальные проблемы. В частности, старение населения, кризис пенсионной системы и недовольство молодежи существующим порядком.

Режиссер уверен, что такие темы важно поднимать в кино, поскольку обсуждение социальных конфликтов может помочь найти решения. Судя по задумке, «Клуб убийства стариков» может стать не менее резонансным проектом, чем «Игра в кальмара».