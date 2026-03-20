Для новых «Спасателей Малибу» нашли замену Памеле Андерсон: за ней в соцсетях следят 13 млн подписчиков

Кастинг на обновлённую версию «Спасателей Малибу» продолжает пополняться новыми именами. На этот раз к проекту подключилась Ливи Данн — гимнастка и модель с аудиторией более 13 миллионов подписчиков в соцсетях. Судя по всему, он станет такой же легендой сериала, как Памела Андерсон и Кармен Электра в оригинале.

Ливи Данн

Актриса исполнит роль Грейс. По сюжету её героиня — молодая спасательница, излучающая энергию и оптимизм. Для Данн участие в этом проекте станет дебютной работой в кино.

В прошлом она выступала за университет штата Луизиана и была частью юниорской сборной США по спортивной гимнастике. Параллельно с этим развивала карьеру в модельном бизнесе.

В прошлом году Данн завершила спортивную карьеру. Сразу после этого она прошла актёрские курсы и не скрывала, что хочет попробовать свои силы в кино и сериалах. Похоже, её планы постепенно начинают сбываться.

Перезапуск «Спасателей Малибу»

Для нового проекта собрали смешанный состав. В нём появятся как уже известные актёры, так и звёзды интернета.

Главная роль досталась Стивену Амеллу. Он воплотит образ Хоби Бьюкэннона — героя, который решает продолжить дело отца и берёт под руководство команду спасателей.

Его экранную дочь Чарли сыграет Джессика Белкин. Она тоже намерена идти по семейным стопам.

На вторых ролях задействованы Хэсси Харрисон и Таддеус ЛаГрон. Дэвид Чокачи снова перевоплотится в Коди Мэдисона — персонажа, знакомого поклонникам оригинального шоу.

Среди новичков проекта оказались блогеры Брукс Нэйдер и Ноа Бек. А также уже упомянутая Ливи Данн, которая получила роль молодой спасательницы Грейс.

Сюжет строится вокруг внутреннего конфликта — выбора между сохранением семейных традиций и желанием идти собственной дорогой. Эта тема станет основой повествования.

Премьера намечена на телесезон 2026–2027 годов. Транслировать сериал будет канал Fox.