ДиКаприо и Шаломе в пролете: кто стал лучшим актером и актрисой кинопремии «Оскара-2026» — известны и лауреаты ролей второго плана

В Лос-Анджелесе состоялась 98-я церемония вручения премии «Оскар», на которой Американская академия киноискусств объявила победителей главной награды в мире кино. Рассказываем, кто же отличился.

Лучшая женская роль второго плана

В категории «Лучшая женская роль второго плана» победила Эми Мэдиган за фильм «Орудия». В этой номинации развернулась напряженная борьба, и на «Золотом глобусе» актриса уступила Тияне Тейлор. Однако затем Мэдиган одержала победу на SAG Awards, а теперь и на «Оскаре». Академики отметили ее образ тетушки Глэдис — тревожный и запоминающийся персонаж стал одним из самых заметных в категории. Для 75-летней Мэдиган это первый «Оскар» в карьере. Ранее она уже была номинирована в 1986 году за драму «Дважды в жизни» в той же категории.

Лучшая женская роль

В категории «Лучшая женская роль» триумфовала актриса Джесси Бакли. Это ее вторая номинация на «Оскар» и первая победа в карьере. Ранее она была претендентом на награду в 2022 году за роль второго плана в фильме «Незнакомая дочь». В картине «Хамнет» Бакли исполнила роль Агнес — жены Шекспира и лесной нимфы. Для подготовки к этой роли актриса решила максимально погрузиться в атмосферу фильма, попросив поселить ее в уединенной хижине на краю леса, а не в гостинице с командой. Бакли делилась, что процесс подготовки сопровождался необычными ощущениями, и ей снились сны, в которых она находилась под водой и пыталась спасти что-то очень важное. Режиссер Хлоя Чжао даже отправила Бакли и актера Пола Мескала на тантрические практики. В результате образ скорбящей матери оказался настолько выразительным, что актриса стала фаворитом в своей номинации.

Лучшая мужская роль второго плана

Статуэтка за лучшую мужскую роль второго плана была вручена Шону Пенну за его работу в фильме «Битва за битвой». Эта награда стала для него третьей в карьере. Ранее актер уже побеждал за главные роли в картинах «Харви Милк» и «Таинственная река». Благодаря этой новой победе Пенн вошел в число трехкратных лауреатов премии Американской киноакадемии. Правда, саму церемонию актер не посетил. Конкуренция в этой категории была высокой, среди главных соперников называли Стеллана Скарсгарда и Джейкоба Элорди.

Лучшая мужская роль

В категории «Лучшая мужская роль» победителем стал американский актер Майкл Б. Джордан. Так что Леонардо ДиКаприо и Тимоти Шаламе, которые тоже претендовали на премию, остались без наград. А для 39-летнего артиста Джордана это первая победа на «Оскаре». Он был награжден за свою работу в фильме «Грешники». В этой ленте Джордан сыграл двух персонажей — близнецов Смока и Стэка, и этот прием стал одним из самых обсуждаемых моментов картины. По данным киноакадемии, это первый случай, когда «Оскар» в данной категории присуждается за исполнение сразу двух ролей.

Лучший кастинг

Награду за лучший кастинг получила Кассандра Кулукундис за фильм «Битва за битвой». Эта номинация была представлена на «Оскаре» впервые, и именно Кулукундис стала первым лауреатом в новой категории. Академики отметили ее работу по созданию сильного актерского ансамбля, в который вошли как известные звезды, так и яркие новые лица.