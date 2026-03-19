Депрессия, бедность и одиночество: трейлер нового «Человека-паука: Новый день» с мрачным Паркером уже набрал 11 млн просмотров

19 марта 2026 14:00
Кадр из фильма «Человек-паук: Новый день»

Фанаты в восторге от поворотов сюжета.

Marvel выпустил дебютный трейлер фильма «Человек-паук: Новый день». Лента продолжит события картины «Нет пути домой» 2021 года, где встретились три исполнителя роли Питера Паркера.

Спустя четыре года герой Тома Холланда возвращается в Нью-Йорк, но теперь его положение изменилось. Все забыли, кто он такой. У него нет помощников, привычного окружения и возможности вернуться к прежней жизни.

По словам авторов, новая часть будет ближе к криминальному триллеру. Питер действует в одиночку и сталкивается с обстоятельствами, которые требуют от него взрослого подхода.

События новой картины уводят Питера в криминальные слои Нью‑Йорка, где ему предстоит встретиться с серьёзными противниками. Среди них Каратель, Скорпион и Марвин Джонс III — по словам создателей, угроза будет одной из самых масштабных в истории персонажа.

Актриса Сэди Синк, замеченная на съёмках, в трейлере не появилась — её роль пока держат в тайне. Параллельно Питер продолжает жить с осознанием, что его друзья ничего о нём не помнят.

ЭмДжей и Нед строят свою жизнь, словно его никогда не существовало. В трейлере заметно, что это даётся герою тяжелее, чем схватки с врагами. К тому же он ещё не оправился от гибели тёти Мэй.

В теле Питера тоже происходят перемены. Брюс Бэннер, которого снова играет Марк Руффало, предупреждает, что необычные процессы в организме героя могут указывать на мутацию ДНК. Что именно это значит — пока неясно.

За первые 16 часов трейлер собрал 11 миллионов просмотров. Зрители отмечают неожиданно мрачную тональность и новый образ Питера.

«Питер Паркер — несчастный, подавленный и с кучей проблем. Будет шедевр», — пишут они.

Кстати, четвёртый фильм делает Тома Холланда рекордсменом среди исполнителей роли Человека‑паука. У Тоби Магуайра их было три, у Эндрю Гарфилда — два. Премьера в мире намечена на 31 июля 2026 года.

Фото: Кадр из фильма «Человек-паук: Новый день» (2026)
Светлана Левкина
