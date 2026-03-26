Без Фродо, но с дочерью Сэма: самый популярный фанат «Властелина колец» взялся за сценарий — на что рассчитывать поклонникам

В приключениях будут участвовать Сэм, Мерри и Пиппин.

Телеведущий и комик Стивен Колберт, давно известный как большой поклонник «Властелина колец», участвует в создании сценария для следующего фильма франшизы. Рабочее название картины — «Властелин колец: Тень прошлого» (The Lord of the Rings: Shadow of the Past). Стоит отметить, что начало работы совпадает с тем, что 21 мая закрывается его шоу The Late Show with Stephen Colbert.

Над сценарием вместе с Колбертом работают Филлипа Бойенс и Питер Макги. Питер Джексон остаётся продюсером проекта.

Сообщается, что сюжет опирается на восьмую главу «Братства Кольца». В ней Фродо, Сэм, Мерри и Пиппин попадают в плен к умертвию, но оказываются спасены Томом Бомбадилом.

Действие новой ленты развивается через четырнадцать лет после ухода Фродо. Сэм, Мерри и Пиппин решают повторить начало своего большого похода. При этом дочь Сэма, Эланор, находит старый забытый секрет и пытается разобраться, почему Война за Кольцо едва не была проиграна ещё до её начала.

В киностудии называют это хорошим поводом вернуть оригинальных актёров. Подчёркивается, что для этого не потребуется цифровое омоложение.

Параллельно стало известно, что Энди Сёркис скоро приступит к съёмкам фильма «Властелин колец: Охота за Голлумом». Картина расскажет о Арагорне, которого по поручению Гэндальфа отправляют искать Голлума. Премьера назначена на декабрь 2027 года.