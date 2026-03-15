Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Новости Авторы «Чужестранки» взялись за экранизацию легендарного фэнтези-цикла: книги уже покорили BookTok

Авторы «Чужестранки» взялись за экранизацию легендарного фэнтези-цикла: книги уже покорили BookTok

15 марта 2026 13:00
Кадр из сериала «Чужестранка»

Зрителей ждет новый хит.

Для фанатов фэнтези есть потрясающая новость — популярную романтическую сагу Дженнифер Л. Арментроут экранизируют для телевидения. Поклонники уверены: если сохранить ключевой элемент книг, сериал может повторить успех «Чужестранки».

Фэнтези, покорившее Сеть

Романтическое фэнтези в последние годы стало одним из самых популярных жанров в сообществе BookTok. Именно там огромную популярность получила серия книг «Из крови и пепла» писательницы Дженнифер Л. Арментроут.

В декабре 2024 года стало известно, что Sony готовит телевизионную экранизацию этой истории. Проект основан на первых книгах цикла, который уже стал бестселлером по версии The New York Times.

Сюжет рассказывает о девушке Пенелопе Бальфур, известной как Поппи. С детства её готовят к роли «Избранной девы», которая должна выполнить волю богов и стать важной фигурой в судьбе королевства. Всё меняется, когда она влюбляется в своего защитника Хоука, который на самом деле оказывается её врагом — принцем Кастилом.

Почему у сериала большой потенциал

История сочетает сразу несколько элементов, которые особенно любят зрители: масштабный фантастический мир, политические интриги и эмоциональную романтическую линию.

Кроме того, сериалом занимается та же компания, которая работала над популярным проектом «Чужестранка», основанным на книгах Дианы Гэблдон. Этот сериал выходил восемь сезонов и даже получил отдельный приквел, что показывает — студия умеет превращать книжные саги в долгие телевизионные хиты.

У «Из крови и пепла» также есть большой потенциал для расширения: у основной серии уже есть приквел из нескольких книг.

Фото: Кадр из сериала «Чужестранка»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше