Абсолютный рекорд «Золотой малины»: фильм Тимура Бекмамбетова признан худшей картиной года

46-я церемония «Золотой малины» назвала главного антигероя года. Абсолютным рекордсменом по числу сомнительных наград стал фантастический фильм «Война миров», снятый Ричем Ли и спродюсированный Тимуром Бекмамбетовым.

Картина собрала сразу пять «призов» в ключевых номинациях: фильм, режиссура, сценарий и даже отдельная категория за плагиат.

К ним добавилась и антипремия за главную мужскую роль, которую вручили Айс Кьюбу. Рэпер и актер обошел в этой гонке Джареда Лето, Дэйва Батисту и других претендентов.

Среди женщин «победила» Ребел Уилсон, сыгравшая в комедии «Шпионская свадьба». За второй план в антирейтинге отметили Скарлет Роуз Сталлоне — дочь «Рокки» появилась в фильме «Стрелки».

А самой провальной экранной командой и худшим актером второго плана (мужская версия) были признаны компьютерные гномы из новой экранизации «Белоснежки».