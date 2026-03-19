Киноафиша Новости 83,7 млн просмотров на Netflix: этот «свежак» уже обгоняет «Лакомый кусок» — 71% на Rotten Tomatoes

83,7 млн просмотров на Netflix: этот «свежак» уже обгоняет «Лакомый кусок» — 71% на Rotten Tomatoes

19 марта 2026 12:00
Кадр из фильма «Лакомый кусок»

Новинка  Netflix уже стремится к новому рекорду. 

Фантастический боевик «Военная машина» стал самым просматриваемым проектом этого года на Netflix, обойдя другую крупную премьеру платформы — триллер «Лакомый кусок».

На второй неделе у «Военной машины» просмотры выросли на 13%. В первый уик-энд боевик с Аланом Ричсоном набрал 39,3 млн просмотров, а «Лакомый кусок» с Мэттом Дэймоном и Беном Аффлеком стартовал с 41,6 млн.

По итогам двух недель у «Военной машины» 83,7 млн просмотров. У «Лакомого куска» за такой же период 82 млн.

Теперь внимание зрителей приковано к тому, удастся ли новинке войти в десятку самых популярных фильмов Netflix за всю историю сервиса. Сейчас десятку замыкает фэнтези «Дева и дракон», которое к концу второй недели собрало 86,1 млн просмотров.

Сюжет «Военной машины» показывает жесткие испытания кандидатов в рейнджеры — элитные сухопутные войска армии США. Герои доходят до финального этапа — курса на выживание. В один из моментов главный персонаж, роль которого исполняет Алан Ричсон, сталкивается с угрозой не из этого мира и в финале может превратиться в космического рейнджера.

Фото: Кадр из фильма «Лакомый кусок»
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
