354 часов не хватило? В 2026 году турки хотят перезапустить этот культовый сериал из 6 сезонов

В турдизи редко какие проекты живут так долго.

В Турции готовят неожиданный перезапуск сериала «Запретный плод». Проект продолжительностью 354 часа, который выходил шесть лет подряд и стал одним из самых обсуждаемых турдизи, снова вернется на экраны. По данным инсайдеров, премьера обновленной версии может состояться уже осенью 2026 года.

Перезапуск культового турецкого сериала

Права на «Запретный плод» принадлежат компании Medyapım, ее руководителю Фатиху Аксою и сценаристу Мелис Дживилек. Именно она работала над оригинальной историей и сейчас, по слухам, может вновь заняться сценарием.

Если информация подтвердится, проект станет одной из самых громких премьер турецкого телевидения. При этом пока неизвестно, каким будет сюжет новой версии и какие изменения внесут создатели.

В сериал вернутся звезды оригинала

По информации инсайдеров, в перезапуске могут появиться сразу несколько актеров из оригинального состава. Речь идет о Шевваль Сам, Эде Эдже, Барыше Айтаче и Мелисе Догу.

Эти актеры сыграли ключевых персонажей оригинального сериала, поэтому их возвращение может повысить интерес зрителей к новому проекту. По слухам, Фатих Аксой уже встретился с Эдой Эдже и обсудил участие в перезапуске.

Когда выйдет новый Запретный плод

Сообщается, что сериал может выйти на телеканале NOW осенью 2026 года. Ранее создатели рассматривали вариант полнометражного фильма, но в итоге остановились на многосерийном формате.

Пока остается неизвестным, как зрители отреагируют на перезапуск. Однако возвращение актеров оригинального состава может значительно повысить шансы проекта на успех.