Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Примат Расписание сеансов Примат, 2026 в Мерке

Расписание сеансов Примат, 2026 в Мерке

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 17
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Примат»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Астана Park 2 Жамбылская область, село Мерке, улица Торгаева, 1К, Торговый дом "ММ Мерке", 3 этаж
2D, RU
16:30 от 1500 ₸ 22:30 от 1500 ₸
Примат
Примат
2026, США, ужасы
Дәстүр: Теріс бата
Дәстүр: Теріс бата
2025, Казахстан, триллер
Құшақташы мама
Құшақташы мама
2026, Казахстан, драма
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше