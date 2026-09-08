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Киноафиша Про жизнь Звонок с неизвестного номера и тишина в трубке: всего одно действие обезопасит вас от мошенников и спама

Звонок с неизвестного номера и тишина в трубке: всего одно действие обезопасит вас от мошенников и спама

Проверено редакцией
Киноафиша

Лучше заранее избавить себя от неприятностей.

Звонок с незнакомого номера, несколько секунд тишины — и внезапное отключение. Знакомая ситуация? Иногда это действительно случайный звонок, но в некоторых случаях молчание может быть частью автоматизированного обзвона.

Зачем мошенникам проверять номер

Специальные системы и боты могут одновременно обзванивать большое количество номеров. Их задача — понять, используется ли конкретный номер и отвечает ли на него реальный человек.

Если абонент берет трубку, система получает подтверждение активности номера. После этого его могут добавить в базы для дальнейших спам-звонков или мошеннических рассылок.

А пауза после ответа тоже может объясняться работой автоматической системы: сначала она соединяет звонок, а затем пытается найти свободного оператора.

Что будет после ответа

Сам по себе ответ на звонок не дает злоумышленникам автоматический доступ к телефону, банковскому счету или электронной почте. Однако активный номер действительно может стать целью новых звонков и сообщений.

В дальнейшем мошенники могут попытаться выманить личные данные, отправить фишинговую ссылку или получить код из СМС. Поэтому опаснее не сам факт ответа, а то, что человек делает дальше.

Не стоит также верить страшилкам о том, что одного слова «да» достаточно для мгновенного оформления кредита или клонирования голоса. Короткой записи обычно недостаточно для таких действий.

Как лучше поступить

Если после ответа слышна тишина, разговор можно сразу завершить. Необязательно ждать оператора и уж тем более пытаться выяснить, кто звонил.

При необходимости можно включить фильтрацию спама через специальные приложения или встроенные функции телефона. А если после такого звонка пришло сообщение со ссылкой, запросом кода или просьбой назвать банковские данные, реагировать на него точно не стоит.

Самое простое правило здесь работает лучше всего: неизвестный номер молчит — не поддерживайте разговор и не давайте ему повода превратиться в полноценный контакт.

Фото: Киноафиша
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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