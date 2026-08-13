Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Про жизнь «Заготавливаю по 5 кастрюль»: лечо по рецепту Ивлева получается густым даже из «бестолковых» помидор 

«Заготавливаю по 5 кастрюль»: лечо по рецепту Ивлева получается густым даже из «бестолковых» помидор 

Проверено редакцией
«Заготавливаю по 5 кастрюль»: лечо по рецепту Ивлева получается густым даже из «бестолковых» помидор

Отличная закуска и добавка в борщ. 

Я долго искала рецепт лечо, который не превращает перец в кашу и не требует горы специй. Перепробовала десяток вариантов — всё не то. А потом наткнулась на метод Константина Ивлева, и теперь лечо у меня получается каждый раз одинаково идеально. Густое, с хрустящим перцем, без лишней воды. И главное — из любых помидоров, даже из тех, что называют «бестолковыми».

Почему я перестала бояться лечо

Раньше у меня лечо выходило либо слишком жидким, либо перец разваривался. Я пробовала добавлять паприку, разные специи — не помогало. Оказывается, секрет не в добавках, а в правильной технике. Ивлев не снимает кожуру с перца, чтобы он держал форму, а помидоры превращает в пюре, но не перебивает их в блендере до состояния водички. Всё гениально просто.

Как я готовлю лечо по методу Ивлева

Начинаю с перца: режу его на четвертинки, удаляю семена и перепонки, но кожуру оставляю. Потом занимаюсь помидорами: снимаю с них кожицу, нарезаю, пробиваю в блендере до однородности.

Важно не перестараться, чтобы не получилась пена. Перекладываю томатную массу в кастрюлю, добавляю соль и сахар. Нарезаю перец брусочками, отправляю туда же. Ставлю на огонь, вливаю немного воды и растительное масло. Довожу до кипения, варю ровно 10 минут — перец должен остаться чуть хрустящим. В конце добавляю уксус и выключаю. Всё.

Что говорят те, кто уже попробовал

В интернете нашла отзывы на этот рецепт. Люди делятся, что лечо получается идеальным даже у новичков.

«Я никогда не умела готовить лечо, всегда жидкое и безвкусное. Попробовала этот рецепт — и теперь муж просит делать только так. Перец хрустит, соус густой, и закрывается легко!» — пишет одна из пользовательниц.

«В прошлом году сделала по Ивлеву и не пожалела. Ушло на борщ, и как закуска, и даже с мясом ели. Теперь заготавливаю по пять кастрюль», — делится другая.

«Наконец-то нашла нормальный способ! У меня вечно перец превращался в тряпку. А здесь — всё чётко, просто и вкусно», — радуется третья.

Фото: Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT
Ксения Беловицкая
Ксения Беловицкая
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Плацкарт РЖД изменится до неузнаваемости: вместо полок с соседями — закрытые капсулы Плацкарт РЖД изменится до неузнаваемости: вместо полок с соседями — закрытые капсулы Читать дальше 4 сентября 2026
Мастера уже давно перестали заливать столбы бетоном: теперь делаю так, и весной забор не «гуляет» Мастера уже давно перестали заливать столбы бетоном: теперь делаю так, и весной забор не «гуляет» Читать дальше 3 сентября 2026
100 грамм сливочного масла и 200 грамм творога: по этому рецепту сочники всегда будут таять во рту 100 грамм сливочного масла и 200 грамм творога: по этому рецепту сочники всегда будут таять во рту Читать дальше 3 сентября 2026
Забудьте про хлебницу или пакет: как хранить хлеб, чтобы он оставался мягким несколько дней — так делают единицы Забудьте про хлебницу или пакет: как хранить хлеб, чтобы он оставался мягким несколько дней — так делают единицы Читать дальше 3 сентября 2026
Всего одна чайная ложка в воду — и окна будут сверкать до зимы: никакой дождь им не страшен Всего одна чайная ложка в воду — и окна будут сверкать до зимы: никакой дождь им не страшен Читать дальше 2 сентября 2026
Скупаю шиншилловые коврики из Kari за копейки, но на пол не стелю: нашла простой трюк для дизайнерского интерьера Скупаю шиншилловые коврики из Kari за копейки, но на пол не стелю: нашла простой трюк для дизайнерского интерьера Читать дальше 2 сентября 2026
Урок математики: кто дружит с таблицей умножения — решит пример «(96−32):8+45:9» за минуту. А вы? Урок математики: кто дружит с таблицей умножения — решит пример «(96−32):8+45:9» за минуту. А вы? Читать дальше 1 сентября 2026
Не в чулке и не в подвале: как хранить чеснок? Спустя год он как с грядки Не в чулке и не в подвале: как хранить чеснок? Спустя год он как с грядки Читать дальше 1 сентября 2026
Зачем кидать в унитаз зубчик чеснока: запомните и расскажите родным Зачем кидать в унитаз зубчик чеснока: запомните и расскажите родным Читать дальше 1 сентября 2026
Хозяйственное мыло скупаю пачками: смешиваю с марганцовкой и получаю чудо-раствор — так делают опытные хозяйки Хозяйственное мыло скупаю пачками: смешиваю с марганцовкой и получаю чудо-раствор — так делают опытные хозяйки Читать дальше 31 августа 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше