«Заготавливаю по 5 кастрюль»: лечо по рецепту Ивлева получается густым даже из «бестолковых» помидор 

Я долго искала рецепт лечо, который не превращает перец в кашу и не требует горы специй. Перепробовала десяток вариантов — всё не то. А потом наткнулась на метод Константина Ивлева, и теперь лечо у меня получается каждый раз одинаково идеально. Густое, с хрустящим перцем, без лишней воды. И главное — из любых помидоров, даже из тех, что называют «бестолковыми».

Почему я перестала бояться лечо

Раньше у меня лечо выходило либо слишком жидким, либо перец разваривался. Я пробовала добавлять паприку, разные специи — не помогало. Оказывается, секрет не в добавках, а в правильной технике. Ивлев не снимает кожуру с перца, чтобы он держал форму, а помидоры превращает в пюре, но не перебивает их в блендере до состояния водички. Всё гениально просто.

Как я готовлю лечо по методу Ивлева

Начинаю с перца: режу его на четвертинки, удаляю семена и перепонки, но кожуру оставляю. Потом занимаюсь помидорами: снимаю с них кожицу, нарезаю, пробиваю в блендере до однородности.

Важно не перестараться, чтобы не получилась пена. Перекладываю томатную массу в кастрюлю, добавляю соль и сахар. Нарезаю перец брусочками, отправляю туда же. Ставлю на огонь, вливаю немного воды и растительное масло. Довожу до кипения, варю ровно 10 минут — перец должен остаться чуть хрустящим. В конце добавляю уксус и выключаю. Всё.

Что говорят те, кто уже попробовал

В интернете нашла отзывы на этот рецепт. Люди делятся, что лечо получается идеальным даже у новичков.