Зачем смеситель натирать именно солью? Уксус, сода и лимонная кислота так хорошо не справлялись со своей задачей

Один раз сделала и не могу нарадоваться своей смекалке.

Сколько раз я покупала дорогие средства для чистки кранов. Спреи, гели, полироли — обещали блеск, а на деле оставляли разводы, липкую плёнку и ощущение, что я просто размазала грязь. Особенно бесил белый налёт от жёсткой воды, который появлялся уже через день после уборки.

Я пробовала уксус, лимонную кислоту, даже соду — помогало, но не идеально. А потом я случайно наткнулась на лайфхак, который перевернул моё представление о чистоте.

Соль, которая работает лучше химии

Всё началось с того, что у меня закончился чистящий спрей, а в магазин идти не хотелось. Я вспомнила, что где-то читала про соль. Решила попробовать. Смочила кран водой, взяла горсть мелкой соли и начала аккуратно втирать её круговыми движениями.

Через пару минут я смыла соль и вытерла смеситель насухо. И не поверила своим глазам: он сиял, как будто его только что установили. Исчез и белый налёт, и пятна от пальцев, и даже мелкие царапины стали менее заметны.

Почему соль работает и безопасна

Соль действует как мягкий абразив. Она не царапает хром, нержавейку и латунь, но отлично счищает застарелый налёт и жирные отпечатки. При этом она дезинфицирует поверхность, убивая бактерии. В отличие от агрессивной химии, соль не оставляет разводов и не имеет резкого запаха.

Как я теперь чищу все краны в доме

Я просто смачиваю смеситель водой, насыпаю немного соли на влажную губку или прямо на кран и втираю круговыми движениями. Через минуту смываю водой и вытираю насухо мягкой тканью. Никаких усилий, никакой химии. И блеск держится дольше, чем после дорогих средств.

Мой личный опыт

Когда я впервые показала мужу результат, он не поверил, что это просто соль. «Ты что, новый кран купила?» — спросил он. А я показала ему пакет с солью и губку. Теперь он сам чистит смесители этим методом. Подруги сначала смеялись, но когда увидели мою сияющую раковину, попросили рецепт. Теперь соль у меня всегда под рукой — не только для еды, но и для блестящей сантехники. Попробуйте, и вы удивитесь, как просто можно вернуть крану красоту без лишних трат.