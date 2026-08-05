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Киноафиша Про жизнь Зачем натирать унитаз подсолнечным маслом? Прыгаю до потолка каждый раз, когда вижу результат своих стараний 

Зачем натирать унитаз подсолнечным маслом? Прыгаю до потолка каждый раз, когда вижу результат своих стараний 

Проверено редакцией
Зачем натирать унитаз подсолнечным маслом? Прыгаю до потолка каждый раз, когда вижу результат своих стараний

Забыла, когда в последний раз видела в унитазе разводы или грязь.

Когда я впервые прочитала этот совет в интернете, я подумала: "Ну всё, народ совсем с ума сошёл". Ну какое подсолнечное масло? В унитаз? Это же для салатов и жарки. Но у меня трое детей и жёсткая вода в кранах. Через пару дней после уборки унитаз снова выглядит так, будто его не мыли неделю. И я решила: хуже не будет, попробую. И знаете — это перевернуло мою уборку.

Почему я вообще решилась на этот эксперимент

У нас жёсткая вода. Известковый налёт появляется на всём, включая сантехнику. Плюс дети — они постоянно что-то красящее выливают в унитаз: то сок, то краски, то что-то, что даже определить невозможно. Отмывать потом эти разводы — целая история. А ещё мочевой камень, который цепляется за микротрещинки на керамике, и через пару дней унитаз выглядит так, будто его не чистили месяц. В общем, я была готова к любому способу, который облегчит мне жизнь. И я решила попробовать масло.

Как я это делаю и почему это работает

После тщательной уборки я протерла унитаз насухо, чтобы не осталось влаги. Затем взяла салфетку, капнула немного обычного подсолнечного масла (совсем чуть-чуть) и нанесла его тонким слоем на ободок и внутреннюю поверхность унитаза, особенно на места, куда вода попадает при смыве.

Подождала пару минут, чтобы масло впиталось в микротрещины, и повторила процедуру. Получается такая невидимая масляная плёнка, которая отталкивает воду, грязь и налёт. Всё, что попадает в унитаз, просто соскальзывает вниз, не прилипая к стенкам.

Какой результат я получила через неделю

Я подождала ровно семь дней, специально ничего не мыла внутри унитаза. Моему удивлению не было предела. Он остался таким же чистым, как сразу после уборки. Никакого каменного налёта, никакой ржавчины, даже следов от "испражнений", как в интернете пишут, не осталось.

Всё смывалось без следа, ничего не прилипало к стенкам. А главное — я сэкономила кучу времени и сил. Раньше у меня уходило полдня на уборку ванной, а теперь — 15 минут и всё блестит.

Фото: Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT
Ксения Беловицкая
Ксения Беловицкая
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