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Киноафиша Про жизнь Зачем лимон натирать солью? Неочевидный лайфхак, продлевающий срок хранения и не только

Зачем лимон натирать солью? Неочевидный лайфхак, продлевающий срок хранения и не только

Проверено редакцией
Зачем лимон натирать солью? Неочевидный лайфхак, продлевающий срок хранения и не только

Сейчас все расскажу. 

Лимон обычно достаточно ополоснуть водой — особенно если нужен только сок. Но когда в рецепт идет цедра, к кожуре требования уже выше: именно на поверхности остаются пыль, следы от транспортировки и защитного покрытия, которым иногда обрабатывают цитрусовые.

Здесь может пригодиться обычная поваренная соль.

Как работает соль

Крупинки действуют как мягкий абразив. Если насыпать немного соли на влажный лимон и аккуратно потереть его руками, поверхность очищается лучше, чем при простом ополаскивании.

Особое внимание стоит уделить неровностям кожуры — именно там чаще задерживаются загрязнения.

После такой обработки лимон обязательно нужно тщательно промыть под проточной водой и вытереть насухо.

Когда этот способ особенно полезен

Солевую чистку имеет смысл использовать, если собираетесь добавлять в блюдо цедру — например, в выпечку, соусы, кремы или напитки.

При этом соль не превращает обычный лимон в «идеально очищенный от всего»: она не гарантирует удаление всех возможных остатков средств обработки. Если происхождение фруктов вызывает сомнения, лучше выбирать цитрусовые, на которых прямо указано, что кожура подходит для употребления.

А что насчет хранения

Есть важный нюанс: натирать и мыть лимоны заранее перед долгим хранением не всегда стоит. Остаточная влага ускоряет порчу и появление плесени.

Поэтому самый практичный вариант — хранить лимоны сухими, а солевую чистку проводить непосредственно перед тем, как понадобится кожура.

Получается простой кухонный прием: несколько щепоток соли, минута работы — и поверхность лимона становится заметно чище перед тем, как снимать ароматную цедру.

Фото: Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT
Ксения Беловицкая
Ксения Беловицкая
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