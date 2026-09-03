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Киноафиша Про жизнь Всего одна чайная ложка в воду — и окна будут сверкать до зимы: никакой дождь им не страшен

Всего одна чайная ложка в воду — и окна будут сверкать до зимы: никакой дождь им не страшен

Проверено редакцией
Всего одна чайная ложка в воду — и окна будут сверкать до зимы: никакой дождь им не страшен

Этот лайфхак сохранит чистоту надолго.

Кажется, только закончил мыть окна, а на них уже снова появились разводы и мелкие следы от капель. Особенно обидно осенью, когда дождь словно специально проверяет результат всей уборки.

Но есть небольшой хитрый прием с обычным аптечным глицерином. Его используют уже после основной мойки, чтобы оставить на стекле тонкий незаметный слой.

Понадобится всего чайная ложка

Сначала нужно привычным способом вымыть окна и полностью удалить грязь. После этого стекло желательно хорошо высушить.

Для обработки понадобится простой раствор: на один литр теплой воды — одна чайная ложка глицерина.

Жидкость можно перелить в пульверизатор и слегка распылить на чистое стекло. Затем состав равномерно распределяют мягкой салфеткой из микрофибры.

Но есть важный момент: много жидкости не нужно. Излишки обязательно убирают, а поверхность тщательно полируют сухой салфеткой, бумажным полотенцем или специальным скребком.

Зачем вообще нужен глицерин?

После обработки на стекле остается очень тонкий слой вещества. Он может уменьшать накопление статического электричества, благодаря чему пыль и пыльца оседают менее активно.

Кроме того, после такой обработки капли воды могут оставлять менее заметные следы.

Правда, ждать чуда тоже не стоит. Глицерин не превращает окно в полностью грязе- и водоотталкивающую поверхность.

Как не получить мутные разводы

Лучше проводить такую обработку в пасмурный день или хотя бы не на раскаленном солнцем стекле. На горячей поверхности раствор будет слишком быстро высыхать.

И еще один важный момент: сначала протестируйте состав на небольшом участке.

Сам способ мне нравится своей простотой: сначала нормально моем окна, а затем добавляем чайную ложку глицерина в литр воды. Никакой сложной химии — только маленькая хитрость, которая может помочь стеклу дольше оставаться чистым.

Фото: Киноафиша
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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