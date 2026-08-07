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Киноафиша Про жизнь Вместо рассола — кетчуп, а хранить можно даже в шкафу: по этому рецепту огурчики получаются хрустящими и в меру острыми 

Вместо рассола — кетчуп, а хранить можно даже в шкафу: по этому рецепту огурчики получаются хрустящими и в меру острыми 

Проверено редакцией
Вместо рассола — кетчуп, а хранить можно даже в шкафу: по этому рецепту огурчики получаются хрустящими и в меру острыми

Простой рецепт, которым вас точно удивит. 

Я, редактор «Киноафиши» Ксения Беловицкая, уже много лет закрываю огурцы только по этому рецепту. И каждый раз, когда открываю банку зимой, вспоминаю, почему больше не хочу никаких других.

Огурцы с кетчупом «Чили» — это хрустящие, в меру острые, с кисло-сладким маринадом, который невозможно забыть. Никакой лишней возни, никаких сложных шагов, а результат всегда радует.

Что я делаю с огурцами и как их подготавливаю

Беру небольшие огурцы, лучше всего корнишоны — они компактно ложатся в банку и отлично просаливаются. Мою, заливаю ледяной водой и оставляю на пару часов. Это обязательный шаг: холодная вода возвращает огурцам упругость, и они остаются хрустящими даже через несколько месяцев после закатки.

Пока огурцы отдыхают, готовлю банки. На дно каждой кладу чёрный и душистый перец горошком, пару долек чеснока, лавровый лист и гвоздику. Это классический набор, который даёт нужный аромат. Затем плотно укладываю огурцы — крупные вниз, мелкие сверху, чтобы поместилось как можно больше.

Самый важный этап — маринад

В кастрюле смешиваю литр воды, соль, сахар и кетчуп «Чили». Кетчуп можно взять любой, но я покупаю именно «Чили», потому что у него идеальный баланс остроты и сладости. Довожу маринад до кипения, варю пару минут, пока соль и сахар полностью не растворятся. И в самом конце вливаю уксус — ровно 150 мл на литр.

Заливаю банки кипящим маринадом до самого верха. Этого объёма у меня обычно хватает на три банки объёмом около 950 мл каждая. Всё зависит от того, как плотно уложены огурцы.

Как я стерилизую и закатываю

Я ставлю банки на стерилизацию: на дно кастрюли кладу тряпочку, чтобы стекло не лопнуло, наливаю тёплую воду и ставлю банки. Как только вода закипит, стерилизую 800-граммовые банки 15 минут, литровые — 20. Это обязательный шаг, чтобы огурцы хранились без проблем даже при комнатной температуре.

После стерилизации достаю банки, закручиваю крышками, переворачиваю и укутываю тёплым одеялом до полного остывания.

Что получается в итоге

Огурцы получаются ароматными, с лёгкой остринкой, кисло-сладким послевкусием и идеальной хрустящей текстурой. Они отлично хранятся даже в городской квартире, без погреба.

Фото: Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT
Ксения Беловицкая
Ксения Беловицкая
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