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Киноафиша Про жизнь В Швеции всю бытовую химию заменяют 1 копеечным средством, которое 100% есть у вас на кухне: универсальный помощник в уборке

В Швеции всю бытовую химию заменяют 1 копеечным средством, которое 100% есть у вас на кухне: универсальный помощник в уборке

Проверено редакцией
В Швеции всю бытовую химию заменяют 1 копеечным средством, которое 100% есть у вас на кухне: универсальный помощник в уборке

В стране любят все экологичное и натуральное. 

Я, редактор «Киноафиши» Ксения Беловицкая, как-то заглянула в гости к подруге, которая переехала в Швецию. И первое, что меня удивило, — на кухонной полке не было привычного арсенала бытовой химии. Одна бутылка с жидкостью и распылитель.

«Это всё?» — спросила я. «Всё, — ответила она. — Всю грязь, жир и известковый налёт здесь убирают уксусом». Оказывается, шведы давно перешли на старый добрый народный метод, который работает не хуже дорогой химии, а иногда и лучше.

Почему шведы выбрали уксус, а не «химию»

Секрет в скандинавской философии разумной достаточности — не покупать лишнего, если можно обойтись простым и эффективным. Уксусная кислота отлично расщепляет жир, убивает бактерии, убирает затхлые запахи и справляется с известковым налётом.

При этом она дешевле любого геля для ванной и не оставляет липкой плёнки на поверхностях. Единственное правило — не использовать его на мраморе и граните, потому что кислота разъедает натуральный камень.

Как шведы моют окна раз в полгода

Я всегда думала, что окна нужно мыть минимум раз в месяц, особенно в городе. А шведы делают это всего дважды в год — весной и осенью. И окна при этом остаются кристально чистыми.

Фокус в том, что сначала они протирают стекло раствором воды и уксуса (1:1) — это снимает жировую плёнку, на которой оседает пыль. Затем наносят тонкий слой глицерина — он создаёт защитный барьер, и грязь просто не прилипает. Такой метод сокращает частоту мытья в разы, а результат держится месяцами.

Базовый рецепт универсального средства для всего дома

Шведы смешивают в пульверизаторе воду и белый уксус в равных пропорциях, добавляют пару капель средства для посуды, чтобы усилить действие на жирных пятнах. Таким спреем можно отмывать раковины, плиту, холодильник, дверные ручки и даже обувь.

Если добавить несколько капель эфирного масла (например, чайного дерева или лаванды), запах уксуса почти не чувствуется, а антибактериальный эффект усиливается.

Какие виды уксуса используют в Швеции

Там продают два основных типа: 24-процентный уксус в квадратной бутылке и 12-процентный в круглой. Наш столовый уксус ближе к первому варианту, поэтому его лучше разбавлять водой. Для обычной уборки достаточно стакана уксуса на литр воды. Для сильно загрязнённых поверхностей можно сделать более концентрированный раствор.

Мой личный опыт

Честно говоря, я сначала отнеслась к этому с недоверием. Уксус пахнет, он же кислый — а вдруг испортит поверхности? Но я решила попробовать. Смешала уксус с водой, добавила каплю средства для посуды и протёрла кухонную столешницу. Грязный налёт исчез без следа, а запах выветрился за пару минут. Затем я взялась за окна — протёрла их уксусным раствором и нанесла глицерин. Через два месяца стекло всё ещё было чистым.

Теперь у меня на полке стоит только одна бутылка, а не десять. И я перестала покупать дорогую химию, потому что уксус справляется ничуть не хуже. Попробуйте и вы — возможно, шведский подход станет вашим любимым.

Фото: Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT
Ксения Беловицкая
Ксения Беловицкая
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