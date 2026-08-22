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Киноафиша Про жизнь В августе собираю этот сорняк и мариную на зиму: сахар, соль и вода — получается деликатес

В августе собираю этот сорняк и мариную на зиму: сахар, соль и вода — получается деликатес

Проверено редакцией
В августе собираю этот сорняк и мариную на зиму: сахар, соль и вода — получается деликатес

Многие его вырывают и выбрасывают, а зря. 

В августе многие дачники безжалостно отправляют это растение в компост, даже не подозревая, что в других странах его спокойно едят. Речь о портулаке огородном — том самом стелющемся «сорняке» с мясистыми листочками и красноватыми стеблями.

У портулака съедобны молодые листья и нежные стебли. На вкус они слегка кисловатые и солоноватые, а благодаря плотной сочной структуре растение хорошо подходит для маринования. В кулинарии его используют в Европе, странах Ближнего Востока и Мексике.

Для заготовки лучше брать молодые побеги, не огрубевшие и не поврежденные. Их тщательно промывают от земли, удаляют жесткие части и нарезают так, чтобы они удобно помещались в банку.

Как замариновать портулак

На 300–500 г портулака понадобятся несколько зубчиков чеснока, перец горошком и, по желанию, лавровый лист или зонтик укропа.

Для простого маринада вскипятите 1 л воды с 2 ч. л. соли и 1 ч. л. сахара. Снимите с огня, добавьте 4 ст. л. яблочного уксуса. Портулак можно предварительно быстро обдать кипятком или ненадолго бланшировать, затем уложить в чистую банку вместе с чесноком и специями и залить горячим маринадом. Похожие способы используют и в рецептах маринованного портулака.

Через несколько дней зелень пропитается маринадом и превратится в хрустящую кисло-пряную закуску. Ее можно подавать к мясу и картофелю, добавлять в салаты или использовать примерно так же, как маринованные овощи.

Важно только не собирать незнакомое растение «на глаз»: для еды нужен именно портулак огородный — Portulaca oleracea. А такой домашний вариант маринования безопаснее хранить в холодильнике, а не оставлять при комнатной температуре на всю зиму.

Фото: изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT
Ксения Беловицкая
Ксения Беловицкая
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