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Киноафиша Про жизнь Унитаз как алмаз даже без дорогой химии: вот чем натираю его, чтобы даже под крышкой было идеально чисто

Унитаз как алмаз даже без дорогой химии: вот чем натираю его, чтобы даже под крышкой было идеально чисто

Проверено редакцией
Унитаз как алмаз даже без дорогой химии: вот чем натираю его, чтобы даже под крышкой было идеально чисто

Бактерии, прощайте!

Я всегда считала, что у меня чистый унитаз. Пока не заглянула в стыки сиденья и не поняла: чистота бывает обманчивой.

Особенно если в доме есть мужчины и дети. Сиденье — это отдельный мир, где скапливается всё: пыль, брызги, бактерии. И если саму чашу я отмываю легко, то шарниры и стыки — это тёмная сторона уборки. Долгое время я просто протирала их влажной тряпкой и делала вид, что чисто. Но однажды решила разобраться и нашла три способа, которые реально справляются с этим безобразием.

Способ первый. Народный и бюджетный

Когда нет времени бежать в магазин за дорогой химией, я использую проверенную троицу: сода, перекись водорода и лимонная кислота. Смешиваю их в пасту, наношу на стыки сиденья старой зубной щёткой и оставляю на 10–15 минут. Если рыжий налёт не уходит, добавляю лимонку прямо из пакетика — она работает как мягкий отбеливатель. Способ дешёвый, но требует терпения.

Способ второй. Химия, которая работает

Когда хочется результата здесь и сейчас, я беру Domestos «Ультра белый». Распределяю по второй части сиденья, оставляю на пару минут — и грязь исчезает прямо на глазах. Белок становится белым, как после генеральной уборки. Этот метод я использую, когда нет времени ждать, а гости уже на подходе.

Способ третий. Меламиновая губка — моя палочка-выручалочка

Крышку унитаза я чищу меламиновой губкой. Она работает без химии, просто смачиваю её водой и протираю поверхность. Грязь впитывается в губку, и крышка становится идеально чистой за секунды. Это идеальный вариант, когда уборка должна быть быстрой и без лишней возни.

Что я поняла за это время

Ни один из способов не идеален по отдельности. Я использую их в зависимости от ситуации. Для ежедневной поддержки — меламиновая губка. Для борьбы с жёлтым налётом — сода с перекисью. Для генеральной уборки — Domestos. Результат всегда отличный, а главное — никакой грязи в стыках и никакого запаха.

Теперь я знаю: сиденье унитаза может быть чистым, если знать, какие инструменты достать. Не обязательно покупать дорогие средства, достаточно открыть кухонный шкафчик или взять губку из хозяйственного магазина. Попробуйте, и вы удивитесь, как легко можно навести порядок там, где раньше казалось, что это невозможно.

Фото: Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT
Ксения Беловицкая
Ксения Беловицкая
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