Убрал раскладную сушилку насовсем: бельё сухое за вечер, а места больше — 3 способа сушить вещи и не захламлять квартиру

После каждой стирки квартира на сутки превращается в прачечную: сушилка перекрывает проход, джинсы висят на дверях, а полотенца захватывают ванную. Но освобождать под бельё два квадратных метра вовсе не обязательно.

Самый удобный вариант — отдельная сушильная машина, установленная прямо над стиральной. Для этого используют специальную соединительную раму. Получается колонна: снизу стиралка, сверху сушилка. Пол остаётся свободным, а бельё после цикла можно сразу складывать в шкаф.

Особенно удобны модели с тепловым насосом — они сушат при более щадящей температуре. Главное — не забивать барабан до отказа: при загрузке примерно на 70–80% вещи лучше обдуваются и меньше мнутся. А фильтр от ворса желательно очищать после каждого цикла.

Но покупать вторую машину необязательно. В маленькой квартире выручают настенная складная сушилка, которая складывается почти вровень со стеной, или потолочная «лиана» на балконе и в ванной.

То есть выбор простой: если стираете часто — сушильная машина экономит больше всего времени. Если редко — компактная настенная или потолочная конструкция освободит комнату от вечной раскладушки.

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