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Киноафиша Про жизнь У норвежцев дома ны пылинки, ни соринки: секрет не в уборке, а вообще в другом

У норвежцев дома ны пылинки, ни соринки: секрет не в уборке, а вообще в другом

Проверено редакцией
У норвежцев дома ны пылинки, ни соринки: секрет не в уборке, а вообще в другом

Мотайте себе на ус, если устали постоянно бегать с тряпкой и шваброй. 

Я, редактор «Киноафиши» Ксения Беловицкая, месяц назад пообщалась с подругой, которая переехала в Норвегию. И обалдела.

Она живёт там уже полгода и говорит: «Я почти не убираюсь. Ну, тряпкой прошлась — и всё». Я сначала не поверила. Думала, она прибедняется или у неё просто клининговая служба. А она показывает дом — идеально. Ни пылинки. И это при том, что она работает, двое детей, и никаких роботов-пылесосов у неё нет.

Оказалось, норвежцы просто по-другому живут. У них грязи неоткуда взяться. И это не про швабру, а про систему, которая работает без твоего участия.

Первый принцип: ничего лишнего

У нас в квартирах — целые музеи: бабушкины сервизы, сувениры из Турции, стопки журналов десятилетней давности. Мы всё это храним, вытираем пыль, переставляем. А норвежцы говорят: если вещь не используется полгода — она уходит. Без сожалений. Без «а вдруг».

У них нет барахла на антресолях. Полки пустые или с минимумом предметов. И это гениально: пыль просто негде собираться. Если на полке три книги, а не тридцать — протёр их за минуту, и порядок.

Второе: кухня без «витрины»

У нас на кухне — баночки со специями, кружки на рейлингах, доски прислонены к стене. Красиво? Возможно. Но когда начинаешь это мыть — волосы дыбом. На каждой баночке жир, на каждой кружке — слой пыли.

У норвежцев всё спрятано за фасадами. Никаких лишних предметов на столешнице. Шкафы до потолка, и внутри — порядок. Снаружи — гладкая поверхность. Протёр тряпкой — и всё блестит. Не надо перемывать двадцать баночек каждую неделю.

Третье: обувь, текстиль и воздух

В Норвегии не заходят в дом в уличной обуви. Даже гости разуваются. И это не про уважение к хозяевам, это про грязь. Половина пыли у нас — с подошв. А если не носить обувь по дому, полы остаются чистыми в разы дольше.

Текстиля — по минимуму. Две подушки на диване, один лёгкий ковёр. Шторы — лёгкие, полупрозрачные, которые можно сунуть в стирку и забыть. Потому что ткань — главный пылесборник. Меньше подушек — меньше пыли.

И воздух. Норвежцы открывают окна каждый день, даже в мороз. Проветривают дом, выгоняют застоявшийся воздух. И пыль не оседает так активно.

Четвёртое: не генеральная, а ежедневная поддержка

Они не сидят весь выходной с тряпкой. Они убираются по 10–15 минут каждый день. Утром заправил постель, протёр столешницу. Вечером — вынес мусор, прошёлся влажной тряпкой. Это не подвиг, а привычка.

И нет культа стерильности. Если где-то пыль — не страшно, протрёшь завтра. Не нужно доводить себя до изнеможения.

Дети тоже убирают

В норвежских семьях дети с ранних лет знают, что игрушки надо убрать, а грязную одежду — в корзину. Это не наказание, а норма. И они не вырастают с мыслью, что порядок возникает сам по волшебству.

Что у них в шкафу с химией

Три-четыре средства, не больше. Универсальное моющее, средство для посуды, что-то для ванной. Никаких десятков бутылок с пометкой «для плиты», «для керамики», «для пластика». Они используют уксус, соду, лимонную кислоту — дёшево и безопасно.

В итоге

Норвежцы не герои, они просто не создают себе проблем. У них нет горы вещей, которую надо обслуживать. Нет открытых поверхностей, на которых оседает жир. Нет грязи, которую приносят с улицы. И они убираются по чуть-чуть, а не раз в месяц до потери пульса.

Я вернулась из Норвегии и выбросила половину сувениров. И знаете — дышать стало легче. А убираться — быстрее. Попробуйте — может, и вам захочется избавиться от лишнего.

Фото: Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT
Ксения Беловицкая
Ксения Беловицкая
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