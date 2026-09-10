Ходить в туалет на обычный унитаз больше не в моде: новый тренд скоро дойдет и до нас

Обычный унитаз постепенно превращается в технологичный гаджет. На выставке CES 2026 в Лас-Вегасе показали Throne — устройство с камерой, микрофоном и ИИ, которое устанавливается на обычную чашу и собирает данные о посещениях туалета.

Информация поступает в приложение, поэтому пользователю не нужно самостоятельно фиксировать изменения или вести записи.

Что анализирует Throne

Оптический сенсор направлен внутрь чаши и оценивает характеристики стула: консистенцию, текстуру, размер, объём и регулярность посещений. Акустические датчики анализируют звуки во время мочеиспускания. На основе этих данных приложение позволяет следить за состоянием кишечника и показателями, связанными с гидратацией.

Создатель устройства Джон Каподилупо объяснял, что Throne рассчитан прежде всего на длительное наблюдение. Система должна определить индивидуальную норму человека и замечать отклонения от неё.

Камера и микрофон

Наличие камеры в туалете закономерно вызывает вопросы о приватности. Разработчики утверждают, что объектив направлен только в чашу, а микрофон нужен для анализа звуков мочеиспускания, а не разговоров.

Компания также заявляет, что не продаёт данные о здоровье пользователей рекламодателям. Хотя полностью исключить вероятность случайной съёмки человека невозможно.

Аккумулятора хватает примерно на месяц, после чего устройство заряжается через USB-C.

Умная сантехника

Throne не единственный подобный проект. На CES 2026 компания VOVO представила унитаз с автоматическими крышкой и смывом, функцией биде и сенсором анализа. Для пожилых людей предусмотрена дополнительная возможность: если человек пропал и долго не пользуется туалетом, система может уведомить об этом родственников.

Японские производители давно развивают другое направление — комфорт. В премиальных моделях уже встречаются подогрев сиденья, автоматический смыв и биде с настройкой температуры и напора воды.

Не замена врачу

Подобная техника действительно способна замечать изменения в привычках и некоторых физиологических показателях. Это может быть полезно для длительного наблюдения за своим состоянием.

Однако обнаруженное отклонение ещё не говорит о его причине. На показатели могут влиять питание, лекарства, стресс и другие факторы. Поэтому данные Throne нельзя считать полноценной медицинской диагностикой.