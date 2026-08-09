Сыплю соль в холодильник и не могу нарадоваться результату: все подруги просят поделиться с ними этим рецептом

Я честно признаюсь: когда я впервые прочитала про этот лайфхак, я подумала, что это шутка. Ну серьёзно, соль? Против запаха прокисшего супа и залежавшегося сыра? Я уже перепробовала всё: дорогие абсорберы, ароматизаторы, лимонные корки. Помогало, но ненадолго. А тут — простая соль за копейки. Я решила проверить. И знаете, что? Через неделю я забыла, что такое запах в холодильнике.

Почему вообще появляется этот запах и почему соль работает

Запах — это не просто неприятность, это признак того, что внутри живут бактерии и плесень. Холод не убивает их, он только притормаживает их размножение. А соль — это природный абсорбент, она впитывает влагу и нейтрализует молекулы запаха. Она не маскирует ароматы, а буквально вытягивает их из воздуха.

Как я использую соль в холодильнике

Я насыпаю 2–3 столовые ложки соли в небольшую стеклянную чашку или пластиковый контейнер. Ставлю на среднюю полку, не накрывая крышкой. Через несколько дней соль меняет цвет — становится чуть влажной, иногда сероватой. Это значит, что она работает. Меняю её раз в две недели. Просто высыпаю старую и насыпаю свежую.

Как я подготовила холодильник перед этим

Конечно, одной соли недостаточно, если внутри грязь и плесень. Перед тем как поставить соль, я провела генеральную уборку. Смешала пол чайной ложки соды, пол чайной ложки соли и 500 мл тёплой воды. Залила в пульверизатор и распылила по стенкам, полкам и дверцам. Оставила на 10 минут — раствор растворил засохшие пятна. Протёрла губкой, ополоснула водой, вытерла насухо. После этого поставила соль на полку.

Что я поняла и как изменилась моя кухня

Теперь я не покупаю дорогие освежители. Обычная соль справляется с запахом лучше, чем все эти ароматизированные пластиковые штучки. Муж удивился: «Ты что, новый холодильник купила?» А я просто поставила чашку с солью. Подруги сначала крутили пальцем у виска, а через месяц сами пришли за рецептом. Теперь они тоже сыплют соль в холодильник и удивляются, почему раньше не додумались. Попробуйте и вы — дёшево, сердито и реально работает.