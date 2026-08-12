Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Про жизнь «Старый и рабочий способ»: 20 секунд и один коробок— в туалете пахнет как в дорогом бутике без освежителя

«Старый и рабочий способ»: 20 секунд и один коробок— в туалете пахнет как в дорогом бутике без освежителя

Проверено редакцией
«Старый и рабочий способ»: 20 секунд и один коробок— в туалете пахнет как в дорогом бутике без освежителя

Многие знают об этом лайфхаке, но забыли о нем. 

Я столько раз попадала в неловкие ситуации в гостях из-за освежителей воздуха. Ну, вы знаете: зашёл в туалет, а потом брызгаешь из баллончика, и весь коридор пахнет хвойным лесом вперемешку с «тем самым». Вроде и стараешься, а эффект обратный. А однажды я узнала секрет, который полностью перевернул мою стратегию. Обычная спичка. Да-да, та самая, которой вы зажигаете газ.

Старшее поколение, конечно, в курсе. Моя бабушка так делала, но я, как многие, считала, что это устаревший метод и не работает. А оказывается, работает лучше любых химических средств. И сейчас я объясню почему.

Почему дорогие освежители — это просто обман

Всё гениальное просто: аэрозоли не уничтожают запах, а просто перекрывают его своей отдушкой. Они создают слой синтетического аромата поверх натурального, и нос улавливает этот странный коктейль. Гели, таблетки, диффузоры работают по тому же принципу. Они не убирают причину, а просто маскируют её, и через час всё возвращается обратно.

Как спасает спичка

Спичка работает иначе. Когда вы её зажигаете, сера из головки вступает в реакцию с теми самыми летучими молекулами, которые создают запах. Она просто сжигает их, превращая в нейтральные вещества. Никакой маскировки, только реальное устранение. Через 20 секунд остаётся только лёгкий запах горелой спички, который быстро выветривается. И всё. Никаких следов вашего «присутствия».

Что говорят те, кто уже попробовал

Пользователи, которые давно используют этот лайфхак, подтверждают его эффективность:

«Старый и рабочий способ», — пишет один из комментаторов.

«Знаем этот способ со студенческих общаг, но со временем забыли. Возможно пригодится, способ реально рабочий», — делится Татьяна.

«Я с детства знаю, что спичка, зажжённая и потушенная быстро, убирает запах туалетный. Просто как-то случайно поняла», — добавляет Кристина.

«Знаю этот трюк с детства. Бабушка научила. Спасает там, где нет освежителей совсем», — вспоминает Арнольд Купер.

Фото: Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT
Ксения Беловицкая
Ксения Беловицкая
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Плацкарт РЖД изменится до неузнаваемости: вместо полок с соседями — закрытые капсулы Плацкарт РЖД изменится до неузнаваемости: вместо полок с соседями — закрытые капсулы Читать дальше 4 сентября 2026
Мастера уже давно перестали заливать столбы бетоном: теперь делаю так, и весной забор не «гуляет» Мастера уже давно перестали заливать столбы бетоном: теперь делаю так, и весной забор не «гуляет» Читать дальше 3 сентября 2026
100 грамм сливочного масла и 200 грамм творога: по этому рецепту сочники всегда будут таять во рту 100 грамм сливочного масла и 200 грамм творога: по этому рецепту сочники всегда будут таять во рту Читать дальше 3 сентября 2026
Забудьте про хлебницу или пакет: как хранить хлеб, чтобы он оставался мягким несколько дней — так делают единицы Забудьте про хлебницу или пакет: как хранить хлеб, чтобы он оставался мягким несколько дней — так делают единицы Читать дальше 3 сентября 2026
Всего одна чайная ложка в воду — и окна будут сверкать до зимы: никакой дождь им не страшен Всего одна чайная ложка в воду — и окна будут сверкать до зимы: никакой дождь им не страшен Читать дальше 2 сентября 2026
Скупаю шиншилловые коврики из Kari за копейки, но на пол не стелю: нашла простой трюк для дизайнерского интерьера Скупаю шиншилловые коврики из Kari за копейки, но на пол не стелю: нашла простой трюк для дизайнерского интерьера Читать дальше 2 сентября 2026
Урок математики: кто дружит с таблицей умножения — решит пример «(96−32):8+45:9» за минуту. А вы? Урок математики: кто дружит с таблицей умножения — решит пример «(96−32):8+45:9» за минуту. А вы? Читать дальше 1 сентября 2026
Не в чулке и не в подвале: как хранить чеснок? Спустя год он как с грядки Не в чулке и не в подвале: как хранить чеснок? Спустя год он как с грядки Читать дальше 1 сентября 2026
Зачем кидать в унитаз зубчик чеснока: запомните и расскажите родным Зачем кидать в унитаз зубчик чеснока: запомните и расскажите родным Читать дальше 1 сентября 2026
Хозяйственное мыло скупаю пачками: смешиваю с марганцовкой и получаю чудо-раствор — так делают опытные хозяйки Хозяйственное мыло скупаю пачками: смешиваю с марганцовкой и получаю чудо-раствор — так делают опытные хозяйки Читать дальше 31 августа 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше