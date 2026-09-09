Старые подушки белее альпийского снега и снова пахнут свежестью без стирки: пот и жёлтые пятна уйдут по-английски

Вот так раз в месяц делайте – и голова болеть не будет.

Подушку не обязательно каждую неделю отправлять в машинку. Иногда ей нужна не большая стирка, а хорошая «перезагрузка» — особенно если она отсырела, приобрела затхлый запах и стала неприятно тяжёлой.

Для такого сухого ухода понадобится обычная крупная соль и несколько часов свежего воздуха.

С подушки снимаю наволочку и кладу её на чистую простыню или большое полотенце. Сверху распределяю стакан крупной соли — без ароматизаторов и прочих добавок. Не втираю и не мочу: задача здесь совсем другая.

Соль хорошо забирает поверхностную влагу и вместе с проветриванием помогает избавиться от затхлого запаха. Оставляю подушку на балконе или во дворе на несколько часов. Лучше выбрать сухой день и место без палящего прямого солнца.

После этого соль тщательно стряхиваю, подушку выбиваю и оставляю проветриться ещё минут на 30–40.

Вот здесь чудес ждать не стоит. Застарелые пятна пота одна сухая соль не отбелит. Но после проветривания подушка становится заметно свежее, а локальные жёлтые следы уже можно отдельно обработать подходящим средством и только потом стирать по инструкции производителя.

Такой способ особенно удобен между полноценными стирками. Главное — не убирать подушку обратно в постель, пока она окончательно не высохла. Тогда и запах свежести задержится дольше, и сырость внутри наполнителя не заведётся.

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