Соду вместо навоза не использую — вместо нее беру муку: осень близко, так что запоминайте лайфхак

Я, как и многие дачники, когда-то свято верила, что пищевая сода — это чуть ли не панацея для огорода. Дешёвая, всегда под рукой — ну чем не идеальное удобрение? Но когда я начала копать глубже и смотреть, что на самом деле творится с землёй после таких экспериментов, я была в шоке. Оказывается, этот популярный лайфхак не просто бесполезен — он может серьёзно навредить.

В соде нет ни азота, ни фосфора, ни калия — ничего из того, что действительно нужно растениям. Она не улучшает плодородие, а наоборот, может превратить плодородный слой в безжизненную корку.

Особенно это заметно на глинистых и суглинистых почвах: натрий, который содержится в соде, вытесняет кальций, и земля теряет свою рыхлую структуру. Она начинает слипаться в плотные комья, после дождя покрывается твёрдым панцирем, который не пропускает воздух к корням. Влага перестаёт впитываться, застаивается на поверхности, и корни начинают задыхаться.

В итоге вместо здоровой грядки вы получаете участок, который с каждым годом всё труднее обрабатывать.

Что я теперь делаю вместо соды

Осенью я обязательно проверяю кислотность почвы. Можно купить простой тест-полоски или отправить образец в лабораторию — это недорого, зато даёт точную картину. Раскислять землю имеет смысл только если pH ниже 5,5. И тут на помощь приходит доломитовая мука или садовая известь. Они не только мягко поднимают pH, но и обогащают почву кальцием и магнием, чего сода дать не может.

Но важно не переборщить с дозировкой — избыток извести сделает почву щелочной, и растения перестанут усваивать железо и марганец. Поэтому я всегда рассчитываю норму строго по результатам анализа.

С тех пор как я отказалась от соды и перешла на проверенные агрономами методы, мои грядки стали выглядеть совсем иначе. Почва остаётся рыхлой, растения развиваются лучше, и урожай радует.

Так что не верьте мифам — сода не спасёт огород, а только создаст лишние проблемы. Лучше потратьте время на анализ почвы и внесите то, что действительно нужно. Земля скажет вам спасибо.