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Киноафиша Про жизнь Скупаю самую дешевую мицелярную воду литрами: кроссовки как новые, ни одного пятна на рубашке и даже утюг блестит 

Скупаю самую дешевую мицелярную воду литрами: кроссовки как новые, ни одного пятна на рубашке и даже утюг блестит 

Проверено редакцией
Скупаю самую дешевую мицелярную воду литрами: кроссовки как новые, ни одного пятна на рубашке и даже утюг блестит

Можно использовать не только для снятия макияжа. 

Когда я открываю шкафчик в ванной, там всегда стоит запас мицеллярной воды — минимум три бутылки. Муж сначала крутил пальцем у виска: «Ты что, лицо собираешься мыть круглосуточно?» А теперь сам просит: «Дай ту волшебную воду, я кроссовки почищу». И это лучшая похвала моей рачительности.

Всё началось случайно

Как-то раз я пролила на ковёр тональный крем. Пятно въелось мгновенно. Специальный пятновыводитель не помог, а мыть ковёр целиком не было времени. Я схватила первую попавшуюся бутылку — оказалась мицеллярная вода. Налила на ватный диск, промокнула пятно, потёрла… и оно исчезло на глазах. С тех пор я смотрю на мицеллярную воду иначе. Она работает как микроскопические пылесосы, вытягивая грязь и жир, не повреждая поверхность. И стоит копейки.

Где я теперь использую мицеллярную воду

Кроссовки и обувь. Белая подошва со временем сереет и желтеет. Обычное мыло загоняет грязь в поры резины. А мицеллярка вытягивает её наружу. Протираю ватным диском — и подошва становится заметно светлее. Замшевую обувь и нубук тоже можно чистить — она убирает следы соли и реагентов.

Пятна на одежде. Следы от помады, тонального крема или туши — теперь я не паникую. Капля мицеллярной воды на ватку, несколько аккуратных движений, и пятно исчезает. Особенно выручает на воротничках и рукавах.

Стекло и зеркала без разводов. Мицеллярка отлично справляется с отпечатками пальцев и лёгким налётом. Протираю зеркало — оно блестит, не запотевает и не оставляет белых разводов.

Утюг. Если он начал оставлять на вещах коричневые следы, я прогреваю его до тёплого состояния, протираю подошву диском с мицеллярной водой. Нагар размягчается, тефлон не царапается.

Кухонные фасады и техника. Жирные брызги на фасадах, жирный налёт на пультах, следы от ценников на глянцевом пластике — всё это уходит без следа.

Кисти для макияжа. Оставляю их в мицеллярной воде на 5–10 минут, потом промываю водой. Бактерии, которые там размножаются, исчезают, кисти как новые.

Кожаные сумки. Протираю — и они становятся свежими, без жирного блеска.

Какую мицеллярную воду брать

Для бытовых задач подходит самая простая, без масел и сильной отдушки. Она мягко чистит деликатные поверхности и справляется там, где обычная химия бессильна или портит материал.

Фото: Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT
Ксения Беловицкая
Ксения Беловицкая
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