Сахар больше не превращается в камень и долго остается рассыпчатым: положите в банку одну простую вещь

На вкус сахара никак не повлияет.

Сахар быстро реагирует на влажный воздух. Стоит несколько раз открыть банку рядом с чайником или кастрюлей — и вместо рассыпчатых кристаллов внутри появляются плотные комочки.

Есть несколько безопасных способов уменьшить эту проблему без сомнительных добавок.

Самый простой вариант — пищевая бумага

На дно банки можно положить небольшой кусочек чистой пищевой бумаги или плотной бумажной салфетки, предназначенной для контакта с продуктами.

Она будет забирать часть случайной влаги и конденсата. Главное — регулярно проверять ее и менять, если бумага стала влажной.

При этом лучше не закапывать салфетку глубоко в сахар, чтобы она не порвалась и не оставила внутри волокна.

Более надежный способ — пищевой влагопоглотитель

Для хранения сыпучих продуктов существуют специальные пакетики-влагопоглотители с маркировкой, разрешающей контакт с пищевыми продуктами.

Такой пакетик кладут в банку целиком и не вскрывают. Он не должен контактировать с сахаром своим содержимым — работает только через оболочку.

Обычный силикагель из коробок с обувью или техникой для этой цели использовать нельзя.

Важнее всего — сухая банка

Даже хороший влагопоглотитель не поможет, если сахар постоянно стоит рядом с паром.

Банку лучше держать подальше от плиты и чайника и всегда брать сахар только сухой ложкой. После мытья емкость необходимо полностью высушить перед наполнением.

В итоге самый рабочий принцип простой: герметичная сухая банка, минимум влажности и только безопасные материалы, предназначенные для контакта с едой.