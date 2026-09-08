С первыми холодами покупаю 5 л 9%-ного уксуса - и не мучаюсь, как городские: совет деда из деревни - дома спокойно до марта

Осенью мыши начинают искать тёплые и сухие места для зимовки. Закрытый дачный дом становится для них особенно привлекательным, если внутри остаются продукты и есть щели, через которые легко проникнуть. Один из народных способов отпугнуть грызунов — обычный столовый уксус.

Как используют уксус на даче

Резкий запах 9%-ного уксуса считается неприятным для мышей и может заставить их обходить обработанные помещения стороной. Для небольшого дома с подвалом используют около трёх литров средства, разливая его по небольшим устойчивым ёмкостям. Их расставляют в подвале, кладовой, на кухне, возле стен и в других местах, где могут появляться грызуны.

Ёмкости лучше ставить так, чтобы их невозможно было случайно опрокинуть. Особенно внимательно стоит пройтись по углам, пространству возле труб и местам хранения продуктов. Именно там мыши чаще всего ищут еду и укрытие.

Почему одного запаха мало

Уксус не сможет полностью защитить дом, если для мышей остаются свободные пути внутрь. Перед отъездом нужно убрать крупы, семечки, сухой корм и другие продукты, которые могут привлечь грызунов. Щели возле пола, дверей, вентиляции и коммуникаций желательно заранее заделать.

Особого внимания требуют подвал и кладовые, где редко бывают люди. Мыши способны проникать через небольшие отверстия и быстро устраивать гнёзда в спокойных тёмных местах. Чем меньше доступной еды и лазеек останется в доме, тем ниже вероятность нежелательных гостей зимой.

При работе с уксусом помещение желательно проветривать и не находиться долго рядом с открытыми ёмкостями. Весной после возвращения на дачу дом также нужно хорошо открыть и проветрить. Только после этого стоит убирать оставшиеся ёмкости и начинать обычную уборку.

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