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Киноафиша Про жизнь С осени до зимы скупаю бахилы пачками: в декабре на ноги почти не надеваю, зато дома заменяют мне 9 вещей

С осени до зимы скупаю бахилы пачками: в декабре на ноги почти не надеваю, зато дома заменяют мне 9 вещей

Проверено редакцией
С осени до зимы скупаю бахилы пачками: в декабре на ноги почти не надеваю, зато дома заменяют мне 9 вещей

До поликлиники не доживают, все уходят в дело.

К осени бахилы у меня внезапно превращаются из медицинской мелочи в расходник похлеще мусорных пакетов. Причина простая — резинка стягивает края, полиэтилен не боится грязи и влаги, а сама «упаковка» почти ничего не весит.

Особенно часто они нужны именно осенью и зимой, когда вокруг мокрые колёса, грязная обувь, снег, краска на даче и вечная проблема «как это донести до дома, не уделав всё вокруг».

Для грязи с улицы — сразу три применения

Самый очевидный вариант — натянуть бахилы на колёса самоката, беговела или небольшого велосипеда перед тем, как заносить его в квартиру или машину. После осенней лужи это проще, чем потом оттирать прихожую.

С осени до зимы скупаю бахилы пачками: в декабре на ноги почти не надеваю, зато дома заменяют мне 9 вещей

Второй способ выручает, когда уже обулся, закрыл дверь и вдруг вспомнил про телефон на кухне. Бахилы надеваются поверх обуви, которая долго шнуруется — можно быстро пройти по квартире и не наследить.

С осени до зимы скупаю бахилы пачками: в декабре на ноги почти не надеваю, зато дома заменяют мне 9 вещей

Третий вариант особенно хорош зимой: несколько бахил держу в машине для мокрых перчаток, шапки ребёнка, грязных чехлов от лыжных ботинок или небольшой обуви после прогулки. Главное — не хранить мокрые вещи долго, а использовать чехол только на дорогу.

В шкафу тоже пригодятся

Чистую и полностью сухую сезонную обувь можно закрывать бахилами попарно или по одной, избегая нагромождения коробок. Туфли, босоножки и лёгкие кроссовки меньше пылятся и не трутся друг о друга на полке.

С осени до зимы скупаю бахилы пачками: в декабре на ноги почти не надеваю, зато дома заменяют мне 9 вещей

Ещё один простой вариант — натянуть бахилу на редко используемую насадку от пылесоса, щётку или обувную губку. Получается дешёвый пылезащитный чехол, который потом не жалко выбросить. С ними даже можно пылесосить, если под диван, скажем, упала сережка.

На даче закрываю всё, что не успел отмыть

Осенью секатор, садовый совок, небольшую лопатку или грязные перчатки иногда нужно просто довезти до дома. Натянул бахилу — и земля не рассыпается по багажнику.

С осени до зимы скупаю бахилы пачками: в декабре на ноги почти не надеваю, зато дома заменяют мне 9 вещей

Во время покраски бахилой можно ненадолго закрыть кисть или небольшой валик, если нужно отойти на несколько минут. Это не заменяет мытьё инструмента, но помогает не дать краске мгновенно подсохнуть.

Есть ещё один удобный вариант — закрывать бахилами небольшие уличные замки, ручки садового инвентаря или соединения удлинителей на время хранения в сухом сарае. Не как полноценную гидроизоляцию, а как дополнительную защиту от пыли и случайных брызг.

Даже в ванной находятся дела

При окрашивании волос бахила легко превращается в одноразовую шапочку. Резинка держит её на голове, а сверху можно намотать полотенце.

С осени до зимы скупаю бахилы пачками: в декабре на ноги почти не надеваю, зато дома заменяют мне 9 вещей

Точно так же она пригодится для масляной маски или другого домашнего ухода, если средство не требует доступа воздуха по инструкции.

А владельцам собак несколько бахил стоит держать в кармане куртки как запасной вариант. Если пакеты неожиданно закончились, бахилу можно надеть на руку, убрать за питомцем, вывернуть и завязать.

Брикетами скупаю на Ozon пьяный китайский чай: завариваю покрепче и снимаю напряжение — но при этом могу садиться за руль.

Фото: Шедеврум
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
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