Рецепт «все по одной» сложно переплюнуть: только по нему блины получаются тоненькими как у бабушки

А еще его сложно забыть! И сейчас вы поймете, почему так.

Я, редактор «Киноафиши» Ксения Беловицкая, очень люблю печь блины, но каждый раз мучительно вспоминала, сколько муки, сколько молока, сколько яиц. А потом я придумала себе систему, которая спасла меня от вечных записей на листочках. И теперь я пеку блинчики даже когда гости на пороге.

Мой главный секрет — одна кружка

У меня есть любимая чайная кружка, обычная, на 325 мл. Я использую её как мерный стакан. Всё просто: одна кружка муки, одна кружка кефира, одна кружка молока. И одно яйцо. И одна ложка сахара, одна ложка масла. Четыре «одни» — и тесто готово. Даже запоминать не надо, это как стишок.

Как я смешиваю тесто за пять минут

В миску я насыпаю муку, добавляю сахар и соль, перемешиваю сухое. Разбиваю яйцо, вливаю кефир, перемешиваю венчиком. Затем кладу неполную чайную ложку соды и оставляю на пару минут — тесто начинает пузыриться, и это нормально. Сода гасится в кислом кефире, поэтому вкуса соды не останется. Затем я вливаю молоко, растительное масло, перемешиваю — и тесто готово. Оно получается жидким, как и надо для тонких блинов.

Как я жарю и что получается

Сковороду я хорошо разогреваю и смазываю маслом. Наливаю чуть меньше половника теста, распределяю по дну. Блинчики получаются тонкими, ажурными, с дырочками. Они не рвутся, легко переворачиваются. Из этой порции у меня выходит 15–18 штук. Я складываю их стопкой и накрываю полотенцем, чтобы не подсыхали.

Почему я больше не ищу другие рецепты

Эти блинчики — нежные, мягкие, с приятной кислинкой от кефира. Я их подаю и со сметаной, и с мёдом, и с вареньем, и даже заворачиваю в них начинку. А главное — я не парюсь с пропорциями. Если гости заходят внезапно, я просто достаю кружку и за пять минут замешиваю тесто.

Мой личный опыт

Когда я впервые испекла блины по этой формуле, муж удивился: «Ты что, рецепт выучила наизусть?» А я просто запомнила четыре «одни». Теперь даже моя дочь, которая не любит готовить, может их испечь. Попробуйте и вы — эта пропорция действительно работает. Лёгкая, быстрая, без заморочек. И вкус — как из детства, когда бабушка пекла блины на завтрак.