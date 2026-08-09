Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Про жизнь Рецепт «все по одной» сложно переплюнуть: только по нему блины получаются тоненькими как у бабушки

Рецепт «все по одной» сложно переплюнуть: только по нему блины получаются тоненькими как у бабушки

Проверено редакцией
Рецепт «все по одной» сложно переплюнуть: только по нему блины получаются тоненькими как у бабушки

А еще его сложно забыть! И сейчас вы поймете, почему так.

Я, редактор «Киноафиши» Ксения Беловицкая, очень люблю печь блины, но каждый раз мучительно вспоминала, сколько муки, сколько молока, сколько яиц. А потом я придумала себе систему, которая спасла меня от вечных записей на листочках. И теперь я пеку блинчики даже когда гости на пороге.

Мой главный секрет — одна кружка

У меня есть любимая чайная кружка, обычная, на 325 мл. Я использую её как мерный стакан. Всё просто: одна кружка муки, одна кружка кефира, одна кружка молока. И одно яйцо. И одна ложка сахара, одна ложка масла. Четыре «одни» — и тесто готово. Даже запоминать не надо, это как стишок.

Как я смешиваю тесто за пять минут

В миску я насыпаю муку, добавляю сахар и соль, перемешиваю сухое. Разбиваю яйцо, вливаю кефир, перемешиваю венчиком. Затем кладу неполную чайную ложку соды и оставляю на пару минут — тесто начинает пузыриться, и это нормально. Сода гасится в кислом кефире, поэтому вкуса соды не останется. Затем я вливаю молоко, растительное масло, перемешиваю — и тесто готово. Оно получается жидким, как и надо для тонких блинов.

Как я жарю и что получается

Сковороду я хорошо разогреваю и смазываю маслом. Наливаю чуть меньше половника теста, распределяю по дну. Блинчики получаются тонкими, ажурными, с дырочками. Они не рвутся, легко переворачиваются. Из этой порции у меня выходит 15–18 штук. Я складываю их стопкой и накрываю полотенцем, чтобы не подсыхали.

Почему я больше не ищу другие рецепты

Эти блинчики — нежные, мягкие, с приятной кислинкой от кефира. Я их подаю и со сметаной, и с мёдом, и с вареньем, и даже заворачиваю в них начинку. А главное — я не парюсь с пропорциями. Если гости заходят внезапно, я просто достаю кружку и за пять минут замешиваю тесто.

Мой личный опыт

Когда я впервые испекла блины по этой формуле, муж удивился: «Ты что, рецепт выучила наизусть?» А я просто запомнила четыре «одни». Теперь даже моя дочь, которая не любит готовить, может их испечь. Попробуйте и вы — эта пропорция действительно работает. Лёгкая, быстрая, без заморочек. И вкус — как из детства, когда бабушка пекла блины на завтрак.

Фото: Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT
Ксения Беловицкая
Ксения Беловицкая
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Плацкарт РЖД изменится до неузнаваемости: вместо полок с соседями — закрытые капсулы Плацкарт РЖД изменится до неузнаваемости: вместо полок с соседями — закрытые капсулы Читать дальше 4 сентября 2026
Мастера уже давно перестали заливать столбы бетоном: теперь делаю так, и весной забор не «гуляет» Мастера уже давно перестали заливать столбы бетоном: теперь делаю так, и весной забор не «гуляет» Читать дальше 3 сентября 2026
100 грамм сливочного масла и 200 грамм творога: по этому рецепту сочники всегда будут таять во рту 100 грамм сливочного масла и 200 грамм творога: по этому рецепту сочники всегда будут таять во рту Читать дальше 3 сентября 2026
Забудьте про хлебницу или пакет: как хранить хлеб, чтобы он оставался мягким несколько дней — так делают единицы Забудьте про хлебницу или пакет: как хранить хлеб, чтобы он оставался мягким несколько дней — так делают единицы Читать дальше 3 сентября 2026
Всего одна чайная ложка в воду — и окна будут сверкать до зимы: никакой дождь им не страшен Всего одна чайная ложка в воду — и окна будут сверкать до зимы: никакой дождь им не страшен Читать дальше 2 сентября 2026
Скупаю шиншилловые коврики из Kari за копейки, но на пол не стелю: нашла простой трюк для дизайнерского интерьера Скупаю шиншилловые коврики из Kari за копейки, но на пол не стелю: нашла простой трюк для дизайнерского интерьера Читать дальше 2 сентября 2026
Урок математики: кто дружит с таблицей умножения — решит пример «(96−32):8+45:9» за минуту. А вы? Урок математики: кто дружит с таблицей умножения — решит пример «(96−32):8+45:9» за минуту. А вы? Читать дальше 1 сентября 2026
Не в чулке и не в подвале: как хранить чеснок? Спустя год он как с грядки Не в чулке и не в подвале: как хранить чеснок? Спустя год он как с грядки Читать дальше 1 сентября 2026
Зачем кидать в унитаз зубчик чеснока: запомните и расскажите родным Зачем кидать в унитаз зубчик чеснока: запомните и расскажите родным Читать дальше 1 сентября 2026
Хозяйственное мыло скупаю пачками: смешиваю с марганцовкой и получаю чудо-раствор — так делают опытные хозяйки Хозяйственное мыло скупаю пачками: смешиваю с марганцовкой и получаю чудо-раствор — так делают опытные хозяйки Читать дальше 31 августа 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше