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Киноафиша Про жизнь Раскладываю по шкафу влажные салфетки и рис: дорогие саше больше не покупаю — пахнет как в бутике 

Раскладываю по шкафу влажные салфетки и рис: дорогие саше больше не покупаю — пахнет как в бутике 

Проверено редакцией
Раскладываю по шкафу влажные салфетки и рис: дорогие саше больше не покупаю — пахнет как в бутике

Делаем саше своими руками из того, что и так есть дома. 

Раньше я тратила кучу денег на ароматические саше для шкафа. Покупала и дорогие, и дешёвые, и с натуральными маслами.

Но через пару недель запах выветривался, а пакетик превращался в бесполезную тряпочку. А ещё эти саше часто пахли искусственно, слишком сладко или отдают химией. Мне хотелось, чтобы мои вещи пахли тонко, как мои любимые духи, а не дешёвым освежителем воздуха.

Однажды я наткнулась на лайфхак, который изменил всё

Рецепт проще не придумаешь. Нужна влажная салфетка или кусок марли. Я беру обычную бумажную салфетку, смачиваю её водой, чтобы она стала влажной, но не мокрой. Насыпаю на неё столовую ложку обычного круглого риса. Сбрызгиваю рис любимыми духами — два-три пшика. Завязываю салфетку в узелок или скручиваю и прячу в шкаф.

Почему это работает лучше магазинных саше

Рис — это природный абсорбент. Он впитывает влагу и запахи, а затем медленно отдаёт их. Духи, попавшие на рис, не выветриваются за пару дней, а сохраняются неделями. При этом они не смешиваются с запахом ткани, а мягко окутывают её. И главное — вы сами выбираете аромат, а не довольствуетесь тем, что предлагают производители.

Как я использую этот трюк в повседневной жизни

Я делаю такие мешочки для каждого шкафа: для белья, для верхней одежды, для сезонных вещей. В одном — мои духи, в другом — эфирное масло лаванды, в третьем — цитрус. Обновляю аромат раз в пару недель, просто побрызгав ещё немного духов. Салфетку меняю, когда рис начинает крошиться или терять вид.

Мой личный опыт

Честно говоря, я сначала отнеслась к этому скептически. Ну какой рис может заменить ароматизированный пакетик? Но когда я открыла шкаф через три дня и почувствовала тонкий, ровный аромат, который не бил в нос, я поняла: это работает.

Теперь я не покупаю саше, а просто держу в ящике несколько чистых салфеток и баночку с рисом. Экономия очевидная, а результат даже лучше. Если у вас есть любимые духи, которые вы не знаете куда деть, — попробуйте этот способ. Вещи будут пахнуть именно так, как вам нравится, и никакой химии.

Фото: Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT
Ксения Беловицкая
Ксения Беловицкая
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