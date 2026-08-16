«Прынцесса... нет! Королевна!» или все-таки Баба-яга? Ответь на 6 вопросов и узнаешь, кто ты из русских сказок (тест)

Все мы в детстве зачитывались русскими народными сказками, представляя себя на месте главных героев. Кто-то мечтал быть Василисой Прекрасной — мудрой и находчивой, кто-то видел себя Марьей-искусницей — трудолюбивой и умелой, а кому-то всегда была ближе Баба Яга — хитрая, своенравная, знающая свои тайны.

Но задумывались ли вы, кто из них на самом деле живёт внутри вас? Оказывается, наш характер, привычки и даже отношение к жизни могут выдать сказочную сущность, о которой мы и не подозреваем.

Этот тест не про магию, а про то, как мы проявляем себя в повседневности. Всего 6 вопросов — и вы узнаете, какая из трёх героинь ближе вам по духу. Может быть, вы не так просты, как кажетесь, и в вас скрывается мудрая и немного хитрая Баба Яга? Или вы — та самая Василиса, которая всегда найдёт выход из любой ситуации? А может, вы Марья-искусница, создающая красоту вокруг себя своими руками?

Единственный способ узнать — ответить на вопросы честно, не задумываясь. Готовы заглянуть в своё сказочное отражение?