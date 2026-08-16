Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Про жизнь «Прынцесса... нет! Королевна!» или все-таки Баба-яга? Ответь на 6 вопросов и узнаешь, кто ты из русских сказок (тест)

«Прынцесса... нет! Королевна!» или все-таки Баба-яга? Ответь на 6 вопросов и узнаешь, кто ты из русских сказок (тест)

Проверено редакцией
«Прынцесса... нет! Королевна!» или все-таки Баба-яга? Ответь на 6 вопросов и узнаешь, кто ты из русских сказок (тест)

Отвечай, не раздумывая, тогда ответ будет точным. 

Все мы в детстве зачитывались русскими народными сказками, представляя себя на месте главных героев. Кто-то мечтал быть Василисой Прекрасной — мудрой и находчивой, кто-то видел себя Марьей-искусницей — трудолюбивой и умелой, а кому-то всегда была ближе Баба Яга — хитрая, своенравная, знающая свои тайны.

Но задумывались ли вы, кто из них на самом деле живёт внутри вас? Оказывается, наш характер, привычки и даже отношение к жизни могут выдать сказочную сущность, о которой мы и не подозреваем.

Этот тест не про магию, а про то, как мы проявляем себя в повседневности. Всего 6 вопросов — и вы узнаете, какая из трёх героинь ближе вам по духу. Может быть, вы не так просты, как кажетесь, и в вас скрывается мудрая и немного хитрая Баба Яга? Или вы — та самая Василиса, которая всегда найдёт выход из любой ситуации? А может, вы Марья-искусница, создающая красоту вокруг себя своими руками?

Единственный способ узнать — ответить на вопросы честно, не задумываясь. Готовы заглянуть в своё сказочное отражение?

Фото: Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT
Ксения Беловицкая
Ксения Беловицкая
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Плацкарт РЖД изменится до неузнаваемости: вместо полок с соседями — закрытые капсулы Плацкарт РЖД изменится до неузнаваемости: вместо полок с соседями — закрытые капсулы Читать дальше 4 сентября 2026
Мастера уже давно перестали заливать столбы бетоном: теперь делаю так, и весной забор не «гуляет» Мастера уже давно перестали заливать столбы бетоном: теперь делаю так, и весной забор не «гуляет» Читать дальше 3 сентября 2026
100 грамм сливочного масла и 200 грамм творога: по этому рецепту сочники всегда будут таять во рту 100 грамм сливочного масла и 200 грамм творога: по этому рецепту сочники всегда будут таять во рту Читать дальше 3 сентября 2026
Забудьте про хлебницу или пакет: как хранить хлеб, чтобы он оставался мягким несколько дней — так делают единицы Забудьте про хлебницу или пакет: как хранить хлеб, чтобы он оставался мягким несколько дней — так делают единицы Читать дальше 3 сентября 2026
Всего одна чайная ложка в воду — и окна будут сверкать до зимы: никакой дождь им не страшен Всего одна чайная ложка в воду — и окна будут сверкать до зимы: никакой дождь им не страшен Читать дальше 2 сентября 2026
Скупаю шиншилловые коврики из Kari за копейки, но на пол не стелю: нашла простой трюк для дизайнерского интерьера Скупаю шиншилловые коврики из Kari за копейки, но на пол не стелю: нашла простой трюк для дизайнерского интерьера Читать дальше 2 сентября 2026
Урок математики: кто дружит с таблицей умножения — решит пример «(96−32):8+45:9» за минуту. А вы? Урок математики: кто дружит с таблицей умножения — решит пример «(96−32):8+45:9» за минуту. А вы? Читать дальше 1 сентября 2026
Не в чулке и не в подвале: как хранить чеснок? Спустя год он как с грядки Не в чулке и не в подвале: как хранить чеснок? Спустя год он как с грядки Читать дальше 1 сентября 2026
Зачем кидать в унитаз зубчик чеснока: запомните и расскажите родным Зачем кидать в унитаз зубчик чеснока: запомните и расскажите родным Читать дальше 1 сентября 2026
Хозяйственное мыло скупаю пачками: смешиваю с марганцовкой и получаю чудо-раствор — так делают опытные хозяйки Хозяйственное мыло скупаю пачками: смешиваю с марганцовкой и получаю чудо-раствор — так делают опытные хозяйки Читать дальше 31 августа 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше